Az Architects legújabb albumával érkezik a Budapest Parkba Az Architects az egyik legismertebb brit metalcore csapat, akik minden egyes albumukkal képesek meglepni rajongóikat. Csakúgy, mint legutóbbi 'The Classic Symptoms Of A Broken Spirit' című lemezükkel is tették, amellyel nem féltek lesöpörni mindent, amit az emberek eddig a bandáról hittek és olyan fontos témákat dolgoztak fel, mint a mentális egészség és a démonaikkal való küzdelem. A zenekart legutoljára 2019-ben hallhattuk a Budapest Parkban, augusztus 2-án pedig új lemezükkel térnek vissza a hazai közönséghez. A legtöbb zenekar nem szívesen változtat a formulán, ha egyszer bejöttek a számításaik: listavezető albummal és teltházas arénákkal a zsebben sokan maradnak a bevált receptnél és igyekeznek megtartani a győztes formulát. Az Architect azonban olyan, mint a cápa, amelyik elpusztul, ha abbahagyja az úszást. ,,Határozottan jó érzés volt, egy napig" - emlékszik vissza Dan Searle dobos, producer és dalszerző arra a pillanatra, amikor a 'For Those That Wish To Exist' albummal felértek a csúcsra. ,,A legtöbb bakancslistás dolog, amit elérsz a karriered során egy pillanatra elégedetté tesz, aztán azt kérdezed: mi lesz a következő? Csak továbblépsz. Mire az album megjelent a fejem már a Broken Spirit dalain járt." Searle hozzáteszi, hogy a 'Lost Forever/Lost Together', az 'All Our Gods Have Abondoned Us' és a 'Holy Hell' lemezekkel sikerült igazán bebetonozniuk azt, hogy miről szól a banda és azok az anyagok emelték őket az Egyesült Királyság metalcore színterének vezetőivé is. Ezáltal azonban még ijesztőbbé vált a gondolat, hogy ismét feltalálják magukat az azokat követő lemezeken. Mivel a zenekar fáradhatlanul dolgozik, a The Classic Symptoms Of A Broken Spirit-et alkotó dalok magjai már azelőtt megvoltak, hogy a tinta megszáradhatott volna a csapat legutóbbi lemezének a borítóján. Az Architects kreatív hullámban volt, és a lemez ennek a kreatív szabadságnak a szülötte. Ebben az is segített, hogy az előző lemezzel ellentétben – amelyet a Covid-korlátozások miatt nagyrészt online készítettek - ismét egy szobában ülhettek az alkotók, ennek köszönhetően pedig az eredmény is szabadabb, játékosabb és spontánabb lett. ,,Ez a lemez sokkal élőbbnek, izgalmasabbnak és szórakoztatóbbnak tűnik - megvan benne az energia. Azt akartuk, hogy sokkal indusztriálisabb és elektronikusabb legyen. Ez volt a fő küldetés. Ezek egymás mellett is megférnek: Mr. Electronic és Mr. Organic" - mondja Sam Carter, a zenekar énekese. Ami pedig a szövegvilágot illeti, Searle nem félt a sötétebb témákat is a fejük tetejére állítani: ,,Viccelődöm a világvégével meg ilyenekkel" - nevet fel. -,,Tényleg küzdök azzal, hogy túl sokat beszélek negatív dolgokról. Számomra nagyon nehéz elszakadni ezektől. Van egy feleségem és két gyerekem, akiket imádok és egy munkám, amit szintén. Személyes, felszínes szinten szuper kiváltságos helyzetben vagyok – de ez nem jelenti azt, hogy nem úsztam meg a gyerekkoromat sebek és neurotikus viselkedésformák nélkül. Az elmémnek még mindig van egy sötét oldala, még mindig aggódom a jövő miatt. Az albumaink lehetőséget adnak arra, hogy ezt feldolgozzam. Ez az én módszerem arra, hogy terápiával kezeljem magam az életem negatív dolgain keresztül." Hozzáteszi:,,Meg kell beszélni ezeket a témákat, és megértetni az emberekkel. A legnehezebb dolog, amit valaha is tettem, amikor a mentális egészségemmel foglalkoztam, az az első beszélgetés volt. A férfiak öngyilkossága a férfiak legnagyobb gyilkosa, és ez kibaszottul őrültség. Ha egy emberhez is eljutunk a tömegben, és ő segítséget kér, akkor már megérte". Ez egy olyan beszélgetés, amelyet Carter igyekszik a színpadon is felhozni, különösen mióta a gitáros és fő dalszerző, Tom Searle – alapítótag és Dan testvére – 2016-ban rákban elhunyt. Azóta közeli barátjuk elvesztése sok munkájukban feltűnik. Most a The Classic Symptoms Of A Broken Spirit c. albumon más fényben űzhetik ki démonaikat és fordulhatnak rajongóikhoz. Elmondásuk szerint az új album inkább olyan, mint egy buli, amivel Tomot ünnepelhetik. Ehhez az ünnepléshez csatlakozhatunk most mi is a csapat augusztus 2-i koncertjén a Budapest Parkban.