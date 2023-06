Új dal a csütörtökön nálunk is fellépő X Ambassadorstól Az X Ambassadors olyan slágerekkel tört be a toplistákra, mint az Unsteady vagy a Renegades és azóta is megbizható tempóban hozzák az újabb és újabb slágereket. Most pedig itt a legújabb, a Happy People, amely egyben egy új, kollaboratív kislemez projektnek is a része. Az X Ambassadors június 8-án az Akvárium Klubban a slágerek mellett az elmúlt évek újdonságait is elhozza a hazai közönségnek. Az új kislemez, a "Happy People" egy soulos és introspektív dal, melyben akusztikus gitár és zongora szólal meg. A frontember Sam Nelson és a közreműködő művészek, Teddy Swims & Jac Ross lenyűgöző énekhangjukat és a közös harmóniát mutatják meg a dalban. Témájában az új szám a boldogságra való törekvésre összpontosít, miközben az ember saját mentális egészségével küzd. A "Happy People" a zenekar folyamatban lévő '(Eg)' közös kislemez projektjének része, amely kiemeli a zenekar dalszerzői/produceri képességeit. A szám megjelenésével egy időben az X Ambassadors egy videoklipet is kiadott a "Happy People"-hez, melyben a teljes zenekar és a két zenész egy külvárosi kertvárosi ház pázsitján zenél, kiemelve az új kislemez közös "éneklős" hangulatát. Az X Ambassadors énekese, Sam Nelson így nyilatkozott: "Az új dalunk, a "Happy People", amelyben Teddy Swims és Jack Ross is közreműködik, arról szól, hogy küzdünk a saját egészségünk és boldogságunk megőrzéséért, miközben folyamatosan támadnak minket a mások látszólag tökéletes életének képei. Ezzel mindannyian nap mint nap szembesülünk, ha csak a telefonunkra nézünk. A lehetőség, hogy Teddyvel és Jackkel dolgozhattam ezen a dalon, mindannyiunk számára transzcendens élmény volt. Bármikor kinyitják a szájukat, egyszerűen annyira mélyen átérzed, hogy mit mondanak és mit énekelnek, nem tehetnek róla, de mindent feltárnak előtted, amikor énekelnek, és ez aranyat ér." A "Happy People" a legújabb az X Ambassadors sikeres kiadványainak sorában, miután 2015-ös debütáló albumuk, a VHS a Billboard 200-as lista Top 10-es listáján landolt, és végül platina minősítést szerzett, megnyitva az utat az Orion [2019] és a The Beautiful Liar [2021] előtt. Mindeközben diszkográfiájuk olyan dalokkal gyarapodott, mint a négyszeres platinalemezes “Unsteady”, a háromszoros platinalemezes “Renegades”, a szintén platinalemezes “Jungle” Jamie N Commons-szal, vagy a “Home” Machine Gun Kelly-vel és Bebe Rexha-val. A hazai közönség először 2020 márciusában hallhatta őket élőben, így sokaknak pont az X Ambassadors koncertje lehetett sokáig az utolsó nemzetközi koncertélménye. Most pedig a zenekar végre ismét Budapestre érkezik, ahol slágereik mellett immáron új dalaikból is hallhatunk majd ízelítőt június 8-án, az Akvárium Klubban. Jegyek [2023.06.06.] Megosztom: