MonoNeon, a világ egyik legtehetségesebb basszusgitárosa az Akvárium Klubban játszik A MonoNeon művésznév Dwayne Thomas Jr.-t, amerikai basszusgitárost, kísérleti zenészt, énekes-dalszerzőt rejti. A tehetséges zenész az utolsók egyike volt, akik együtt zenélhettek Prince-szel, Nas 2020-as King’s Disease című lemezén való közreműködésért pedig Grammy-díjat is kapott. MonoNeon kivételes talentumát Flea is elismerte, hamarosan pedig személyesen is megtapasztalhatjuk milyen, amikor élőben játszik, október 29-én, az Akvárium KisHalljában. MonoNeon Memphis-ben született 1990-ben és ott is nőt fel zenész családban. Apja is basszusgitáron játszik, így a kis Thomas csupán négyéves volt, amikor elkezdett játszani a hangszeren, 11-12 éves korában pedig már a Bar-Kays nevű funk banda társaságában állt színpadra. Már egész fiatalon egyértelmű volt, hogy mi az útja, ennek köszönhetően a csupán 33 éves gitárzseni olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Mavis Staples, George Clinton, Pete Rock, Ne-Yo, Mac Miller, Georgia Anna Muldrow, Ghotst-Note és még sokan mások. Azon zenészek egyike volt, akik utoljára játszhattak Prince-szel, Nas 2020-as King’s Disease c. lemezén való közreműködésért pedig Grammy-díjat kapott. MonoNeonra Flea, a Red Hot Chilli Peppers basszerosa „a világ legnagyobb elektromos basszusgitárosaként” hivatkozott. Élő előadásait gyakran illetik a túlvilági jelzővel is, olyan neves fesztiválokon játszott már, mint például a Newport Jazz Fesztivál, a Montreali Jazz Fesztivál, a Summer Camp Music Fesztivál vagy a Melbourne International Jazz Fesztivál. Tehetségét a Fender is elismerte és tavaly kiadták a MonoNeon Collectiont, benne a MonoNeon Jazz Bass V Signature darabbal. Igen termékeny előadó, az elmúlt 13 évben 26 albumot és kislemezt adott ki, így bőven lesz miből válogatnia budapesti koncertjén is október 29-én, az Akvárium Klubban. Jegyek [2023.05.22.] Megosztom: