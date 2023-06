Novemberben jön a Black Veil Brides Ősszel európai turnéra indul a Black Veil Brides, Budapestre november 20-án érkezik a zenekar a Halestorm kíséretében. A megalkuvás nélküli, hard rock hagyományokra épülő zenét játszó Black Veil Brides már komoly szervezetté vált, hasonló gondolkodású támogatókkal és rajongók hadával világszerte. Jake Pitts és Jinxx, a gitár-ikrek precíz játéka, Christian Coma erőteljes dobolása, és Lonny Eagleton dinamikus ritmikája Andy Biersack gazdag, szenvedélyes baritonja remekül kiegészíti egymást. Karrierjük során olyan producerekkel dolgozhattak már együtt, mint Erik Ron (Godsmack, Bush, Dance Gavin Dance), John Feldmann (Panic! At The Disco, Blink-182, 5 Seconds Of Summer), Bob Rock (Metallica, The Cult, Mötley Crüe), és Josh Abraham (Linkin Park, Velvet Revolver, Weezer). A BVB rendíthetetlen hívei túl hangosak ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen őket hagyni. Olyan rockzenei ízlést befolyásoló magazinok, mint a Kerrang! vagy a Rock Sound többször is borítóra tette már a bandát. A Revolver pedig beválasztotta Biersackot a „100 legnagyobb élő rocksztár” listára, Axl Rose, Ozzy Osbourne és Gene Simmons mellé. A zenekar turnéinak története akár a modern keményzene szubkulturális mérföldköveinek tankönyve is lehetne. 2009-ben rögtön a Vans Warped turné főszínpadán találták magukat Slash, a Mötley Crüe, az Avenged Sevenfold, és a Bullet For My Valentine társaságában. Azóta turnéztak már az Asking Alexandriával, a Bring Me The Horizonnal, és most a Halestormmal közösen; és több amerikai rockfesztivál, köztük a Rock on the Range és az Aftershock állandó fellépői; valamint az angol Download fesztivál rendszeres vendégei. A teljeskörű jegyértékesítés június 5-én 10 órakor indul.



