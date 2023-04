Új lemezével érkezik a Comeback Kid Ütős hardcore-punk csapást mér a kanadai Comeback Kid Budapestre, ’Heavy Steps’ című tavaly megjelent albumukat végre élőben is élvezhetjük június 19-én, az Analog Music Hallban. A több, mint húsz éve alakult kanadai zenekar 2004 óta jár vissza Budapestre, ami nem csoda, hiszen a zenekar a színpadon nyújtja mindig a maximumot, a magyar közönség pedig mosholásból, circle-pitből és wall of death-ből ad első osztályú leckét.



Első alkalommal a legendás Kultiplexben hallhatták őket a szerencsésebbek, aki pedig azóta lett rajongójuk, az most az Analog Music Hallban csípheti el a fiúkat. A winnipegi ötösfogat akár bele is fáradthatott volna az elmúlt húsz év állandó turnézásaiba, de hetedik stúdióalbumuk olyan friss és lendületes, hogy első hallgatásra magával ránt mind a harminckét perce.



A Comeback Kid hosszú fennállásának és folytonos megújulásának titka zenéjük rétegeiben rejlik. Az énekes Andrew Neufeld ügyesen megfogalmazza az önvizsgálat közben felgyülemlett haragját és dühét, közben pedig a halántékunkon dörömbölnek a dobok, az egészet életre kelti a basszus, a gitárriffek pedig csak úgy beúsznak és fókuszba helyezik az egész hangzást.



A profizmus mellett az egység létrehozása is nagy erőssége a zenekarnak. Minden bulijuk megkerülhetetlen része a csordavokál és az egymásba kapaszkodva éneklés, úgyhogy aki egy kifogástalan és közvetlen punk koncertre ácsingózik, annak a kanadaiak június 19-én elhozzák a Kánaánt. A mostani koncerten különösen nagy energiákra számíthatunk, hiszen a lezárások miatt ez volt a leghosszabb koncertezés nélkül töltött időszak a zenekar életében, úgyhogy az ezalatt felgyülemlett fájdalmat, meg nem értettséget és haragot most egy este alatt tudja magából mindenki kiüvölteni.



Fotó: Georgia Rawson