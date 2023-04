A 5 Seconds of Summer meghódítja az Arénát is

Új lemezt jelentet meg az ausztrál szupersztár pop csapat, a 5 Seconds of Summer, akik a lemez megjelenésével egyidőben világkörüli turnéjukat is bejelentették. A többszörös platinalemezes csapat természetesen nem hagyja koncert nélkül a magyar rajongóit sem, így a Live Nation szervezésében október 10-én, az Arénában énekelhetjük együtt a 5 Seconds of Summer slágereit.

A többszörös platinalemezes pop-rock zenekar, a 5 Seconds of Summer április 14-én jelenteti meg új lemezét, az élő felvételeket tartalmazó The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hallt, amely egyszerre jelent egy fontos mérföldkövet a zenekar életében és kikacsintást a kezdetekre. A világhírű londoni Royal Albert Hallban fellépni sok zenész álma. Amikor 10 évvel ezelőtt a csapat az Egyesült Királyságba költözött, hogy megírják legelső lemezük dalait, még csak a neves koncertterem előtt utcazenéltek, tavaly azonban valóra vált régi álmuk és egy különleges koncertet adtak ott. A The Feeling of Falling Upwards c. előadáson a 11 éves repertoár dalai újragondolt verziói csendültek fel, köztük vadonatúj szerzeményekkel a kritikusok által is sokat dicsért 5SOS5 c. ötödik lemezükről, mindez egy 12 tagú vonószenekar és egy gospel kórus kíséretében.





"'The Feeling of Falling Upwards' egyszerűen azt az érzést hivatott bemutatni nektek, amit együtt éltünk át, azt az érzést, amikor úgy döntöttünk, hogy egy olyan ingatag dologba vetjük bele magunkat, mint a zene” – mondta el Ashton Irwin, énekes és dobos a Royal Albert Hall színpadán. “És ezen az élményen osztozunk közösen évről évre, évszakról évszakra életünk során”.

Ez a fontos momentum is jól mutatja, hogy a Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood és Ashton Irwin alkotta 5 Seconds of Summer csillaga 2011-es megalakulása óta egyre fényesebben ragyog. A csapat a kezdetekkor még YouTube-ra töltötte fel feldolgozásvideóit, amelyre egyből rákattant az online közönség, élőben pedig hamarosan már a OneDirection vendégzenekaraként mutathatták meg magukat a világnak. Első, cím nélküli albumuk 11 ország eladási listáját hódította meg. A zenekar azóta összesen öt albumot jelentett meg és számos sláger köthettő a nevükhöz. A Rolling Stone a “világ legnagyobb új rockzenekarának” nevezte őket és ők az egyetlen olyan formáció a történelemben, amelynek első három nagylemeze a Billboard 200-as listájának első helyére került. A 5 Seconds of Summer világszerte több mint 13 millió albumot adott el, koncertjeikre 3 milliónál is több koncertjegyet adtak el, miközben zenéjükkel többször is bejárták a világot. Az ausztrál négyes pedig két év várakozás után tavaly végre a hazai rajongókhoz is eljutott a Budapest Parkban.

Azóta megjelent 5SOS5 című új lemezükkel a formáció zeneileg is a következő szintre emelkedett, megmutatva sokoldalú művészi képességüket és a 10 éves karrierjük során bekövetkezett fejlődésüket. Ennek fontos állomása a hamarosan megjelenő élő album is, ahol előadóként definiálják magukat és ünneplik eddigi eredményeiket. Mindezt pedig készek, hogy egy világkörüli turnén is bizonyítsák, így a magyar rajongóknak ideje bevésni a naptárba: 5 Seconds of Summer koncert október 10-én az Arénában.



[2023.04.20.]