A Voyager, a progresszív pop metal nagyágyúi a Dürer Kertben játszanak A több mint 20 éve aktív Voyager története kiváló tanmese lehet kitartásról és küzdelemről. Az ausztrál zenekar a kezdtek óta bátran játszik a műfajokkal és megállíthatatlanul járják a világot progresszív metálba öltött pop dalaikkal, idén pedig a csapat régi álma is valóra vált és Ausztráliát képviselik az Eurovíziós Dalfesztiválon. A zenekar ősszel is visszatér az öreg kontinensre, hogy bemutassák új albumukat, így október 8-án mi is elcsíphetjük őket a Dürer Kertben. Az ausztrál Voyager már a kezdetek óta szembeszállt a rájuk kényszerített műfaji normákkal, korlátokkal és szabályokkal. Magukévá teszik a popot, bátran használják a gitárszintit és riffekkel teli, felemelő zenéjükkel fejjel előre futnak szembe a világot sötétebb fényben látó keményebb zenekarok végtelen sorával a pozitivitást hirdetve zenéjükben. A Voyager híres arról, hogy szétzúzza az elvárosokat, elszántságuk felümúlhatatlan. Az ausztráliai Perthből származó csapat már többször bejárta a világot, ennek köszönhetően pedig egy rendkívül hűséges rajongótároborra is szert tettek. A kvintett zenéjét a ‘80-as évekbe oltott vokálok, billentyűszólók, a technikás, mégis dallamos basszus és a bombasztikus dobszólók jellemzik, mindezek adják a Voyagerre jellemző progresszív pop metal velejét. Az 1999 óta aktív zenekar hamarosan kiadja nyolcadik stúdióalbumát, a Fearless In Love-ot, de még mielőtt belevágnána egy új fejezetbe az albummal, vár rájuk egy olyan epikus csata, amiért már régóta küzdenek. A Voyager története lehetne a szenvedély, a kitartás és a türelem tanmeséje is: a zenekar ugyanis minden évben szeretne bejutni az Eurovíziós Dalfesztiválra, azóta, hogy Ausztrália 2015-ben csatlakozott a megméretettéshez. Most azonban eljött az ő idejük és idén ők képviselkik hazájukat a versenyen Liverpoolban. Az Eurovíziós Dalversenyen megmérkőző Promise egy epikus progresszív pop metal szerzemény, amely a kaland és a megváltás érzelmes történetét meséli el. A zenekar frontembere, Danny Estrin az Eurovízió régi rajongója, így mesélt a versenyre való bejutásról: “Mint régi Eurovízió-rajongó, ez a csúcs - a Voyager felléphet a világ legnagyobb show-ján! A dalunkat az Eurovíziós színpadra találták ki, és közösen úgy érezzük, hogy ez az egyik legjobb dalunk. Eurovízió, jövünk!!!" A Voyager tehát hosszú utat járt be, de mindig bizonyították, hogy megéri a küzdelem. A Voyager tavaly már bemutatkozott a magyar rajongóknak a Vola előzenekaraként, most pedig önálló koncerttel térnek vissza hazánkba október 8-án, a Dürer Kertbe. A jegyértékesítés május 12-én indult.



