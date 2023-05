Alessandra, az Eurovíziós Dalverseny szupersztárja februárban Budapesten is fellép A csupán 20 éves Alessandra eddig csak egy kislemezt jelentetett meg, de máris Lizzóhoz és Ariana Grande-hoz hasonlítják tehetsége és kisugárzása miatt. A félig norvég, félig olasz származású énekesnő debütáló dalát TikTokon már 250 millióan látták, ez a szám pedig várhatóan sokszorosára fog nőni, a fiatal énekes-dalszerző ugyanis Norvégia színeiben lép fel az Eurovíziós Dalversenyen. A fiatal szupersztárt pedig február 4-én mi is élőben láthatjuk a Dürer Kertben. A fiatal énekesnőben mindig is égett a zene iránti szenvedély. Mindössze 6 éves volt, amikor megnyerte első énekversenyét, Alessandra pedig azóta tudja hogy a színpad az a hely, ahol otthon érzi magát. Az írás és az énelés iránti vágy repítette végül Norvégiába, második otthonába. “Mindig is különleges módon éreztem a zenét. Egy akkordmenet vagy egy adott hangjegy képes megríkatni, mert olyan intenzíven átélem. Így amikor dalokat írok, rengeteg szenvedély és gondolat van benne. Szeretem a norvég és az olasz kultúrát is ötvözni. Hajlamosak vagyunk másképp tekinteni az életre, ezért szeretem a két különbő kulturális szemléletet összekeverni, és megnézni, hova vezet”- meséli Alessandra. Az énekesnő egyik legnagyobb törekvése az életben az önszeretet üzenetének terjesztése. Ez a téma annyira közel áll a szívéhez, hogy úgy érzi, ezt az iskolában is tanítani kellene. Szeretne másokat is arra inspirálni, hogy legyenek magabiztosak és kedvesek önmagukhoz, így született meg a Queen of Kings című eufórikus önszeretet-himnusz, amellyel az Eurovíziós Dalversenyen is indult. "Miért nem tanítják az önszeretetet az iskolában? Az emberek terápiára járnak, hogy megtanulják, hogyan gyakorolják az önszeretetet, ezért számomra őrület, hogy ez nem része az iskolai tananyagnak. Szeretném a zenémet arra használni, hogy az önszeretet és az önbizalom megtalálásának üzenetét terjesszem, de azt akarom, hogy ezt vicces és pimasz módon mondhassam el. Remélem, hogy olyan példakép lehetek, aki másokat is arra inspirál, hogy szeressék magukat, és talán egy nap hozzájárulhatok ahhoz, hogy az önszeretet a tanterv része legyen." Alessandrának nem kellett sokáig várnia arra, hogy Norvégiában ismertté váljon: az erőt adó debütáló dalát máris 55 millióan streamelték a különböző platformokon, TikTok-on pedig vírusként terjed, ahol már 250 milliónál is többen látták. A debütáló slágerrel a kezében Alessandra megerősítette, hogy méltó a szupersztár címre, miközben a dallal megnyerte a norvég dalversenyt és Queens of Kings c. számával bekerült az Eurovíziós Dalversenyre. Erőteljes hangja és rendkívüli színpadi jelenléte, valamint karizmája miatt máris olyan csillagokhoz hasonlítják, mint Lizzo vagy Ariana Grande. Mi pedig hamarosan élőben is megtapaszthalhatjuk Alessandra elsöprő színpadi előadását az énekesnő első magyarországi koncertjén, február 4-én a Dürer Kertben. Belépőjegyekhez elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai juthatnak május 10-én 13 órától, majd a regisztrált Live Nation tagok számára nyílik meg az elővásárlási lehetőség május 11-én 13 órakor. A teljeskörű jegyértékesítés május 12-én 13 órakor kezdődik.



