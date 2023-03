Időutazásra invitál a Dance With The Dead Olyan, mintha a ‘60-as, ‘70-es, ‘80-as évek sci-fi és akció filmjei zenéi szólnának: a Dance With The Dead analóg szintetizátoraival és gitárjaival repít vissza minden synthwave rajongót az időben június 22-én az A38 Hajón. Justin Pointer és Tony Kim duója 2013-ban jelentette meg első, Out of Body c. lemezét, amelyet mind a metál, a synthwave és az EDM rajongói lelkesen fogadtak. A debütáló anyagot az Into the Abyss EP sötét dallamai követték, majd a Near Dark lemez Andromeda és Invader slágereivel végleg bevésték magukat a műfaj szerelmesei szívébe.

Az amerikai duó ekkor látta a legalkalmasabbnak az időt arra is, hogy kilépve a stúdióból végre koncertezni kezdjenek: 2015-ben adták első koncertjüket Los Angelesben, majd rákapva az ízére ősszel már útra is keltek, hogy körbezenéljék Európát.

Egy évvel később már a The Shape c. albumukkal járták az öreg kontinenst, első budapesti koncertjük 2018-ban volt a Loved to Death turnéjával. A csapat utoljára tavaly járt nálunk a Driven to Madness dalaival, június 22-én pedig érkezik a repeta: a Dance With The Dead ezúttal az A38 Hajón táncoltat meg mindenkit.



