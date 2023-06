Megkezdődött a Mézesvölgyi Nyár 2023 Immáron hetedik alkalommal lesz Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon. 2023-ban immáron hetedik alkalommal lesz Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon június 23. és augusztus 31. között, amikor is szuper hazai színházi és zenés produkciókból mazsolázhatunk, a nemzetközi sztárvendég pedig a walesi rocklegenda, Bonnie Tyler lesz. Jegyek válthatók a Veres 1 Színház jegyirodájában (VeresegyházGöncz Árpád tér 1. Innovációs Központ B recepció), a 06-70-37-17-838-as telefonszámon, vagy a mezesvolgyinyar.hu honlapon. Mára hagyománnyá vált, hogy a Mézesvölgyi Nyár kínálatában mindig felvonulnak a Veres 1 Színház legsikeresebb darabjai. Például a 2016-ban bemutatott Anconai szerelmesek eddig mindegyik fesztiválon helyet kapott, idén augusztus 1-én tűzték műsorra. A padlás ugyancsak töretlen sikerrel menetel előre, a Mézesvölgyi színpadán augusztus 27-én látható. Rendezője a Jászai- és Nádasdy Kálmán-díjas Böhm György, aki tavasszal az általa írt, Neoton slágerekből álló Szép nyári nap című musicalt viszi színre a teátrumban. Az izgalmas élménynek ígérkező előadás június 23-án és augusztus 30-án este kapott helyet a nyár repertoárban. A Veres 1 Színház népszerű prózai darabjai közül a Pletykafészek augusztus 11-én kerül közönség elé, a Rövidzárlat (Black Comedy) július 17-én, a tavaly tavasszal színpadra állított bravúros bohózat, az 1x3 néha 4 augusztus 16-án, az idei évad első premierje, a Hőguta című Eric Chappell vígjáték pedig augusztus 5-én, Mihályfi Balázs és Csonka András kettősével. Folytatva a prózai színdarabok sorát, július 25-re és 26-ra ismét meghívást kapott a Játékszín népszerű előadása, a Menopauza, június 28-ra a Centrál Színház vendégjátéka, Az igazság című Florian Zeller mű alapján készült Házassági leckék középhaladóknak, augusztus 4-re pedig az Orlai produkció darabja, a Mezítláb a parkban. A Mézesvölgyi Nyár két nagy visszatérője A Pál utcai fiúk a Pannon Várszínház előadásában, illetve Az Őrült Nők Ketrece az Átriumból. Az előbbit július 5-én, utóbbit augusztus 23-án és 24-én játsszák. Július 9-én a József Attila Színház vendégjátékát, a Made in Hungária című Fenyő musicalt láthatja a nagyérdemű. Július 22-én érkezik Feke Pál egyszemélyes musical comedy-je, a Kockahas. Június 30-án visszatér a Hadart Színház a Süsüvel, augusztus 18-án érkezik Pom Pom a Rátonyi Róbert Színház előadásában, július 12-én pedig a 17 éve méltán népszerű gyerekzenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl. Július 15-én Péter Bence, a világhírű magyar zongoravirtuóz ad koncertet, augusztus 12-én visszatér Bródy János, augusztus 26-án pedig a Cotton Club Singers tagjai hozzák el 15 év után felélesztett koncert show-jukat, az ABBA-Jazzt. A nyár szenzációja, hogy egy világsztár is emeli a fesztivál színvonalát: legnagyobb slágereivel érkezik a rock koronázatlan királynője, az idén 71 éves Bonnie Tyler. [2023.06.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.27.]

