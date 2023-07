Utat a rockzenének! - Elindult a Rockmobil TV Az köztudott, hogy a rock ’n roll eddigi évtizedei alatt mindig kevesebb teret kapott a médiában, mint mainstreamebb társai, ám az elmúlt időkben – hála a közösségi és zenemegosztó oldalaknak, ez a tendencia javulni látszik. Úgy tűnik, online több esélye van szóhoz jutni a keményzenének is. A napokban ráadásul újabb csatorna nyílt meg, az eddigi rockműsorok és nem csak popot játszó rádiók mellett berobbant az éterbe a Rockmobil Tv. A rockzenei tematikájú podcastműsorral és egyéb kreatív ötletekkel érkező rendszeres Youtube adás a 2020-as karanténidőszak ihlette Rockmobil kezdeményezés továbbgondolása. Az eredeti történet úgy indult, hogy a lezárások miatt bajbajutott zeneipar segítségére sietve, a magyar Netfone Telecom csapata kitalált egy célzottan zenerajongóknak szóló mobilcsomagot, ahol az előfizetési díj egy bizonyos százalékát közkedvelt hazai előadóknak utalják át. Az ötlet végül olyan sikert aratott, hogy nem csak, hogy rengeteg zenész és rockkedvelő csatlakozott, hanem tovább is fűződött a sztori – a Rockmobil arca, Kalapács Józsi már a kezdetekkor több lehetőséget látott az együttműködésben, mint egy egyszerű applikációt és átmeneti anyagi segítséget – rockzenei híradásról, egyéni jegyvásárlási lehetőségekről szólt az akkori ötletbörze, amiből most – a világszinten virágzó podcast-trendbe beálló - rockzenei beszélgetéssorozat születik. A műsorvezető nem más, mint Lajer László, zenei körökben csak Lézer, aki több mint 20 éve dolgozik a színfalak mögött – többek között managerként - a legismertebb hazai produkciókat segítve – szóval, ha valakire, akkor rá tényleg illik az efféle kérdező szerepe. A Rockmobil Youtube csatornáján az első stream amúgy június 22-én már elstartolt, stílusosan éppen Kalapács Józsival. A későbbiekben pedig egyelőre havonta ígérnek újabb és újabb izgalmas updateket, további zenészinterjúkat, kulisszatitkokat, dalpremiereket vagy éppen nagy bejelentéseket a szerkesztők. Nem érdemes lemaradni róla.. Itt tényleg szólhat a rock! [2023.07.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.07.08.]

gazda szolgáltatás [2023.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu