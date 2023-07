5 érdekesség a 15 éves Tábor Fesztiválról Bár még több mint egy hónap van a fergeteges alsóörsi rockházibuli startjáig, de már gőzerővel zajlik a készülődés. Ráadásul az idei, születésnapi lineup még az eddigieknél is dögösebbnek ígérkezik, hiszen nem más vezeti majd a listát, mint a Motörhead egykori gitárosa, Phil Campbell, aki ezúttal a fiaival érkezik a Balaton-partra. Mi pedig, hogy könnyebben teljen a várakozás, 5 kulisszatitkot súgunk meg az idén jubiláló fesztiválról. 1. A legfontosabb: az elmúlt másfél évtizedben döbbenetes, de közel 50.000 koncertpercet buliztunk már veletek! 2. Ha már a számoknál tartunk: egyetlen négy napos fesztivál mögött, legalább 12-13 hónapnyi(!) munka van a háttérben, ezért vagyunk extrán boldogak, amikor jól érzitek magatokat nálunk! 3. Még egy kis matek: a fesztivál eddigi történetében 15 házasság köttetett a helyszínen. Ne törjétek meg ezt a hagyományt! 4. Lehet nem tizenöt, de több, mára igencsak menővé érett zenekar is bontogatta a szárnyait nálunk. Így lehetünk nagyon büszkék például arra, hogy többek között a korai AWS is játszott a Sörolimpiából TÁBOR Fesztivállá avanzsált buli világot jelentő deszkáin. 5. És végül az örök favorit Road! Ők a mi finalistáink, a fesztivál záróakkordja, akik több évben léptek színpadra Alsóörsön, mint ahányszor nem. Egyedül valahogy az időjárással nincsenek túl jóban, mert jellemzően az ő bulijukra érkezik meg a vihar. Reméljük, hogy idén megtörik az átok! Gyere el Te is Magyarország legnagyobb rockházibulijára augusztusban a Balaton parton!

