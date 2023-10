Kapcsolódó cikkek • Prózai szerepben bizonyítanak az Operettszínház művészei • Antoine de Saint-Exupéry bőrébe bújik Földes Tamás Újra együtt a legendás musical színészek - prózai előadásban állnsak együtt színpadra Sokszor álltak már együtt a színpadon musicalekben, de ezúttal egy prózai darabban játszik együtt az Operettszínház két sztárja: Földes Tamás és Bálint Ádám. Az Astrum Színház előadása, A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című darab október 16-án tér vissza a fővárosba az Eötvös10-ben. A különleges hangulatú színpadi produkció Antoine de Saint Exupéry életébe kalauzolja el a nézőket, és egyúttal rávilágít arra, milyen valós életrajzi elemekből táplálkozik legismertebb műve, A kis herceg. Ádám, aki a Megasztár második szériájában lett országosan ismert, és utána musicalszínészként épített karriert, mindig is példaképként tekintett Tamásra. „Az Anna Karenina Levinjeként ismertem meg Tamást. Diákszínpadosként az ő szerepét játszottam, és már abból sokat tanultam, hogy hallgattam őt énekelni; érzelem- és gondolatgazdag zenei megfogalmazásai etalonná váltak számomra – mondja Bálint Ádám. - Húsz éve játszom vele egy színpadon, de a mai napig a mesterem. Ha kérdésem van, hozzá fordulok. Ha láthatom próbálni, még mindig lesek el tőle titkokat — melyeknek talán ő nincs is tudatában, hiába tud mindent a szakmáról. Ő csak „van”, egyszerűen létezik a színpadon, lenyűgöző energiával, hatalmas szívvel, természetesen, szerethetően." „Mit is mondhatnék Ádámról? A Szépség és a szörnyetegben jó 12 éve ő Lángőr, én pedig Perc úr – magyarázza Földes Tamás. - Itthon, külföldön, turnékon, télen, nyáron, lelkesedve, belefáradva, örömmel, fásultan, több mint ezer előadáson néztünk egymás szemébe, és egy fél pillantásból is értettük egymást. Jó vele játszani. Olyan partner, aki nyugalmat ad a színpadon. Ebben az előadásban a komikus vénája mellett a drámai énjére is szükség van, és meg kell mondanom, sokszor magam is meghatódom a játékán, például a Róka jelenetben.” „Az előadás egyik alapvető gondolata, hogy szeretni könnyű, de jól szeretni nagyon nehéz. Úgyis mondhatnám, hogy hatalmas életfeladat – mondja az előadás rendezője, Baku György. - Éppen ezért fontos volt, hogy a produkción egy olyan csapat dolgozzon együtt, amelyikben alapvetés az egymás felé való tisztelet, ami szeretetteljes munkakörnyezetet teremt. Tamás és Ádám pedig számtalan előadásban bizonyították már, milyen jól működnek együtt, mégis úgy hiszem, hogy A rózsa titkaiban mindketten estéről estére meglepetést okozhatnak a nézőknek a játékukkal éppen úgy, ahogy a női szereplők Angyal Anita és Álmosd Phaedra.” Jegyek válthatók az előadás helyszínén, az Eötvös10-ben illetve a jegy.hu hálózatában [2023.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Davidczellar325@gmail.com szolgáltatás [2023.10.10.]

