Antoine de Saint-Exupéry bőrébe bújik Földes Tamás Új helyszínen, az Eötvös 10-ben kerül bemutatásra az Astrum Színház előadása A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című produkció, amit április 22-én és május 24-én láthat a közönség. „Úgy tervezzük, hogy ebben a színházi évadban ez lesz a két utolsó fővárosi előadásunk. Nagyon örülünk, hogy a Terézvárosban is játszhatjuk A rózsa titkait. Mivel a darabban az Operettszínház két kedvelt művésze Földes Tamás és Bálint Ádám is játszanak, külön öröm, hogy a Nagymező utcai teátrumtól néhány percnyi sétára is láthatja a közönség ezt a produkciót. Szerettünk volna egy igazán szívmelengető előadást létrehozni, amiben tiszta gondolatokat és mély érzelmeket tárunk a közönség elé, és a nézők eddigi visszajelzései alapján ez sikerült – mondja az előadás rendezője Baku György. -Nagyon jó érzés, hogy az előadások után rengeteg kedves levelet kapunk arról, hogy mennyi érzést indított el a darab, és hogy még napokkal később is gondolatokat, beszélgetéseket ébresztenek a látottak. Reméljük, hogy minél szélesebb közönségnek meg tudjuk mutatni ezt a produkciót. Nagyon hálásak vagyunk a Déryné Program Barangoló Alprogramjának, hogy létrehozhattuk ezt az előadást. A Színház mindenkinek –szellemiségében a bemutatót Pomázon tartottuk, de úgy látjuk, a fővárosi közönség is kíváncsi erre a különleges darabra.”



Az előadás mesevilág és szerelmi dráma különös keveréke, ami fontos gondolatokat fogalmaz meg, de elsősorban a nézők érzelmeire szeretne hatni, ugyanis “jól csak a szívével lát az ember…” „Ez a darab Antoine de Saint-Exupérynek és feleségének a szerelmi történetét meséli el, azt is megmutatva, hogy a pár magánéletének egyes elemei hogyan kerültek be a világhírű regénybe - mondja a darab férfi főszereplője, Földes Tamás. - Szerencsés vagyok, mert a darabbéli partneremmel, Angyal Anitával a való életben is egy párt alkotunk. Nemrég beszélgettünk arról, mekkora ajándék az életünkben, hogy most együtt játszhatunk. A kis herceg története ráadásul mindkettőnk szívéhez nagyon közel áll. Azt hiszem, a világnak és a lelkeknek most éppen azokra a mély gondolatokra, és arra a szépségre van szüksége, amit ez a darab kínál.”



Jegyek válthatók a helyszínen, az Eötvös10-ben (Budapest 1067, Eötvös utca 10.) illetve a jegy.hu hálózatában. Szereplők:

Consuelo – Angyal Anita

Tonio – Földes Tamás

Nő – Álmosd Phaedra

Férfi – Bálint Ádám Koreográfia: Zentai Petra Myrtill

Díszlet: Csanádi György

Rendezőasszisztens: Turák-Szűcs Lili

Írta és rendezte: Baku György Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával jött létre. [2023.04.05.]

