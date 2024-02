Brit management iroda szerződtette a magyar zenekart

Nagyszerűen indult az év a pop-rock zenekarnál

Folytatódik a Dirty Slippers sikertörténete, hiszen csütörtök este a glasgow-i székhelyű Reaction Management bejelentette, szerződést kötöttek a Dirty Slippers zenekarral és már az égiszük alatt jelenik meg márciusban az "On the top of the world" című legújabb szerzemény, amely a Facebook bejelentő poszt szerint videoklippel együtt érkezik majd meg.



A zenekar a tervek szerint már tavasszal visszatér az Egyesült Királyságba, ahol több koncerten is promotálják majd a hamarosan megjelenő, a londoni Abbey Road stúdióban rögzített első angol nyelvű nagylemezüket.



A brit szerződés kapcsán felkerestük a Reaction Management vezetőjét, Jay Burnett-et, aki elárulta:



"A Dirty Slippers zenéje nagyon nagy benyomást tett rám, amikor először meghallgattam őket. Beérett dallamos rock, amely kereskedelmi sikerre esélyes és globális vonzereje van. Szeretném bemutatni őket az Egyesült Királyság piacán, és onnan egy platformot építeni stratégiai rádió kiadásokkal és élő koncertekkel, 2024-ben."



A zenekar a következő single megjelenése előtt is rendkívül sűrű heteken megy keresztül, január közepétől folytatják Suliturné programjukat, melynek keretein belül jelenleg Budapest közoktatási intézményeiben tartanak drog, - alkohol - és HPV elleni prevenciós előadásokat. Február 17-én pedig Lobó-Szalóky Lázár tart ingyenes szóló estet a fővárosban, a Hard Rock Hotel színpadán.

