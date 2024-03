Bélyegblokk köszönti az idén 50 éves Edda együttest Bélyegblokk és alkalmi boríték kibocsátásával köszönti az idén 50 éves Edda Művek együttest a Magyar Posta Zrt., a magyar rockklasszikusok sorozat legújabb darabjait hétfőn mutatták be Budapesten. Az Edda Művek nemcsak egy zenekar, hanem egy olyan kulturális jelenség, amely évtizedek óta formálja, inspirálja a magyar zenei életet - hangsúlyozta Hegmanné Nemes Sára Irén, a Magyar Posta Zrt. alelnöke a bélyegbemutatón hétfőn Budapesten. Az új bélyegblokkon az együtteshez kapcsolódó képi és szöveges elemek alkotta grafikai kompozíció szerepel Hajnal Balázs tervezésében - mondta az alelnök, kiemelve: ez nemcsak egy zenekarról szól, hanem egy korszakról is, amely megérintette és megváltoztatta az országot.



Hegmanné Nemes Sára Irén elmondta: számos koncerttel, szakmai és közönségdjjal az Edda a hazai zenei élet meghatározó szereplője, 35 arany-, 7 platina- és 4 gyémántlemez fűződik a zenekarhoz. Emlékeztetett: az Edda volt az első vidéki zenekar, amelynek sikerült megtörni a fővárosi zenekarok egyeduralmát. Nemcsak zenéket szállítottak, hanem egy teljes nemzedék érzelmeit, lelkületét formálták - vélekedett.



Az Edda Művek rockos, dallamos, gazdagon hangszerelt dalai, az énekes Pataky Attila egyedülálló hangja, szövegvilága, a közönség szeretete a siker titka - közölte az alelnök, hozzátéve: a Kárpát-medencében élő és a világban szétszóródott magyarság is ismeri, énekli az Edda dalait.

A bélyegblokkról elmondta: büszkék arra, hogy ezt a különleges évfordulót ilyen egyedi módon tudják megünnepelni, hiszen az Edda Művek sorozata és története a kitartásról, az odaadásról, a becsületről, hűségről és a csapatmunkáról szól, s ezek az értékek a Magyar Posta közösségének szellemiségében is megjelennek.



Az Edda Művek bélyegblokkot március 4-én bocsátják ki, a fekete sorszámú perforált bélyegblokk 40 ezer példányban, míg a piros sorszámú vágott változat 4000 példányban lesz kapható. MTI [2024.03.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu