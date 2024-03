Kétszázadik mesterkurzusát tartja a Fesztivál Akadémia Budapest A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumában tartja kétszázadik mesterkurzusát szombaton a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB). A nyilvános és ingyenes rendezvényen hét neves tanár óráin összesen 60 diák vesz részt - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A Fesztivál Akadémia Budapestet kilenc évvel alapította Kokas Katalin Liszt-díjas hegedűművész és Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész azzal a céllal, hogy egy nemzetközi, komplex, magas színvonalú zenei műhelyt hozzanak létre, - fesztivált és mesterkurzusokat - mely szervesen kapcsolódik be a nemzetközi klasszikus zenei életbe - olvasható a közleményben. Mint írják, a kezdeményezés kiemelt programja a FAB Országjáró Mesterkurzusok, melyek három évvel ezelőtt indultak először, mára pedig már rendszeres, hetente akár több kurzussal is várják a FAB művészei Magyarországon és a határon túli magyar területeken a diákokat.



A "FAB Masterclasses" részeként hazánk nemzetközi hírű szólistáitól, neves professzoraitól egyéni mesterkurzust kapnak a diákok, és a tanárokat is bevonják a közös műhelymunkába. 2022 óta országszerte több mint 40 különböző intézményben, több mint ezer egyéni órára került sor, több mint 40 művész részvételével.



"A Fesztivál Akadémia Budapest keretében három éve hoztuk létre és folyamatosan fejlesztjük a mesterkurzusok és versenyek rendszerét, és mint egyféle +köldökzsinór-hálózat+ az egész országban és a határainkon túli magyar lakta területeken szorosan együttműködünk az alap- és középfokú intézményekkel" - idézi a közlemény Kokas Katalint, a FAB egyik alapítóját, aki hozzátette: egyre szélesebb körben ismerik meg a hazai pedagógusokat, a legtehetségesebb tanárokkal pedig rendszeres műhelymunka-kapcsolatban vannak.



A tájékoztatás szerint szombaton, a kétszázadik FAB mesterkurzuson olyan neves tanárok óráin vehetnek részt a diákok, mint Szászné Réger Judit (hegedű), Petőfi Erika (hegedű), Ácsné Szily Éva (hegedű), Kokas Katalin (hegedű), Kardosné Kemény Krisztina (cselló), Kokas Dóra (cselló), valamint Pleszkán Marianna (cselló). Az órák az érdeklődők számára is nyitottak és ingyenesen látogathatók.

A Bartók Konzervatóriumban szombaton a 200. mesterkurzuson délelőtti és a délutáni oktatásainak szünetében 14-15 óra között ünnepélyes koncertre és szakmai kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, amikor átadják a résztvevők elismerő okleveleit is.

A Fesztivál Akadémia Budapest rendszerében a mesterkurzusokat szervesen egészítik ki a versenyek, három lépcsőben - olvasható a közleményben.



Mint írják, április és májusában kerül sor a FAB II. Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutatóra a 6-16 éves korosztály számára. A tehetségesebbek továbbjutnak a FAB III. Nemzetközi Hubay Jenő Hegedűversenyre, mely már a V4-ek és a környező országok 22 éves kor alatti hegedűs diákjainak szól. A FAB versenyek legmagasabb szintje az V. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny, ahová az egész világról érkezhetnek 22 év alatti diákok, akik három fordulóban mérik össze tudásukat idén július 4. és 14. között.

A FAB mesterkurzusokról és versenyekről bővebb információk a www.fesztivalakademia.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben. MTI [2024.03.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu