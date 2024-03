Budapestre jön az Ed Sheeran-t és Olivia Rodrigot is játszó post-hardcore zenekar Október 5-én a Barba Negra ad otthont a kezdetben feldolgozásaikról ismert, majd saját slágereikkel is maradandót alkotó Our Last Night koncertjének, akik majd 10 év után térnek vissza hozzánk. Az idén 20 éves Our Last Night egy különleges hangulatú estére várja a magyarországi rajongóit. A Wentworth testvérek által vezetett zenekar feldolgozásaik révén vált ismertté, ami azonban lehetőséget adott nekik arra, hogy saját zenéjüket is elfogadtassák, és egy új szintre emeljék. A Shape of You feldolgozása tette igazán ismerté a bandát, ami egy hét alatt átlépte az 5 millió megtekintést. Kiadó nélkül, kizárólag önerőből jutottak el oda, hogy abból élnek, amit szeretnek csinálni. Önmaguk készítik, producerelik dalaikat, ahogyan videóikat is, a feldolgozások és a saját számaik esetében is. Amellett, hogy az Our Last Night továbbra is aktívan jelentkezik feldolgozásokkal, saját post-hardcore zenéjüket sem szorítják háttérbe, amivel hozzánk is ellátogatnak. 2015-ben kétszer is jártak a Dürer Kertben, azóta viszont nem kevesebb, mint nyolc albumot adtak ki, így biztos nem lesz önismétlő a koncert azoknak sem, akik már akkor is látták a bandát. Ugyan a tengerentúlon most épp, egy covers only névre keresztelt, csak feldolgozásokat felvonultató programot adnak elő estéről estére, de az őszi európai turnéban már saját dalokkal teletűzdelt szettet kap a Barba Negra közönsége október 5-én. Jegyek már kaphatók a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon. [2024.03.28.] Megosztom: