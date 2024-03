Tom Morello szólóprojektjével érkezik a Budapest Parkba

Tom Morello, a Rage Against The Machine legendás gitárosa szólóprojektjével érkezik Budapestre. Morello védjegyévé vált stílusával minden idők legjobb gitárosai közé tartozik, az elmúlt években pedig nemcsak zenekarokban és különféle projektek vendégeként hallhattuk, de szólóban is kifejezetten aktív volt. 2021-ben Nightwatchman alteregóját saját nevére változtatta, legutóbbi albumait már így jelentetve meg. Tom Morello július 1-jén lép fel a Budapest Parkban.

Noha, a Rage Against The Machine már nem jutott el Magyarország, legendás gitárosa, Tom Morello viszont hamarosan igen. Tom Morello élő bizonyítéka a rock’n’roll átalakító erejének: innovatív gitárjátékáról, átütő erejű szólóiról ismert, egy igazi úttörő művész, legyen szó szólókarrierjéről vagy a Rage Against the Machine és az Audioslave zenekarokról, amelyeknek tagja volt. A két zenekar több Grammy-díjjal és összesen 30 millió eladott albummal büszkélkedhet világszerte. Morello védjegyévé vált stílusa – mint például az atmoszférikus torzítások és a lemezjátszó karcolására emlékeztető effektek – döntő szerepet játszott a Rage Against the Machine rap-metál hangzásának sikerében a ’90-es években és hozzásegítette a zenekart a Grammy-díjakhoz, a többszörös platina lemezekhez és a világhírnévhez. Játékával kivívta a Rolling Stone elismerését is, a magazin minden idők 100 legjobb gitárosa között emlegeti őt, a 26. helyre sorolva. A Rage Against the Machine anyagain túl Morello jellegzetes játékát hallhatta a közönség a Prophets of Rage, a Street Sweeper Social szupergroupokban és az Audioslave-ben is.

Mindemellett Morello politikai aktivistaként is aktív. Szólóelőadóként korábban Nightwatchman néven lépett fel, 2021 óta azonban saját nevén alkot, így jelent meg a The Atlas Underground Fire és a The Atlas Underground Flood című albuma is. A lemezeken olyan vendégek szerepeltek, mint Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Grandson, Damian Marley vagy a Bring Me The Horizon.

„Mind zeneileg, mind aktivistaként elköteleztem magam az igazságtalanság elleni küzdelem mellett” - mondja Morello. - „A közelgő végzet felfokozott érzése közepette itt az ideje, hogy a csapatokat összegyűjtsük egy utolsó erőfeszítésre, hogy megmentsük a bolygót és a művészi lelkünket. Azzal, hogy megkérdőjelezzük a zene határait és annak korábbi hangzását, felnyithatjuk az emberek szemét, hogy megváltoztassák a társadalom status quóját.”



