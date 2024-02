Yungblud, a Z-generáció hangja nyáron a Budapest Parkban hozza össze az embereket Yungblud napjaink egyik legizgalmasabb előadója. A csupán 26 éves énekes-dalszerző zenéjén keresztül képes megszólítani teljes generációját, hangot adni az ő problémáiknak, örömeiknek és vágyaiknak. Koncertjein szélsebesen száguldozik a színpadon és iszonyat közvetlen hangot képes megütni rajongóival, hiába áll előtte akár több ezres tömeg. Yungbludot korábban a Sziget Fesztiválon csíphettük el, most pedig első önálló magyarországi koncertjére készül június 9-én a Budapest Parkban a Live Nation Magyarország szervezésében. YUNGBLUD, azaz Dominic Harrison az angliai Yorkshire-ben született. Gitárt először kétévesen vet a kezébe, 10 évesen már saját dalokat írt, 26 évesen pedig a generációja hangjának kiáltották ki, zenéjét arra használja, hogy hangot adjon a generációját érintő, szerinte fontos problémáknak, egyesítse őket és erőt adjon a mai fiataloknak. A kezdetben a színészkedéssel kacérkodó YUNGBLUD-ot 2018-ban ismerte meg a világ, ekkor jelentkezett első EP-jével. Végre megjelent egy hang, aki nem félt elmondani generációja tapasztalatait: a dzsentrifikációt, a bántalmazást, a problémás neveltetést és a politikai korrupciót. A 21st Century Liability című debütáló albuma megjelenésekor Harrison szavai milliókkal rezonáltak, és hatalmas sikert hoztak számára. 2019-ben a 'hope for the underrated youth' EP-je a brit hivatalos albumlistán a Top 10-ben debütált, amit 2020-ban követett a brit listavezető album, a weird!, amely azóta arany minősítést kapott.



Az egyszerűen csak YUNGBLUD-ra keresztelt harmadik nagylemeze pedig egy izgalmas új korszakot jelentett a művész számára. A kritikusok által méltatott album hat országban lett #1, és a 2022. szeptember 2-i megjelenése óta jelenleg több mint 423M streamelést ért el. A sikeres albummegjelenést teltházas aréna turné követte az Egyesült Királyságban, de bejárta Európát, Dél-Amerikát és az Egyesült Államokat is. Magyarországon eddig háromszor járt: fellépett az MTV EMA 2021-es díjkiosztóján, ahol a legjobb alternatív előadónak járó díjat vehette át, valamint 2019-ben és 2023-ban játszott a Szigeten, tavaly már a nagyszínpadon foglalhatta el méltó helyét. Legutóbbi albuma óta több dalt is megjelentett, a sort a júniusban érkezett Lowlife nyitotta, amely egy új korszakot jelent – vizuálisan, hangzásilag és kreatívan is – a művész számára, aki eddigre már kétségtelenül a Gen-Z hangjává vált és zenéjét arra használja, hogy egyesítse és erőd adjon a mai fiataloknak. A Lowlife is egy ilyen, lázadó és turbófeltöltött himnusz, amelyben a kemény dallamok, súlyos basszusvonalak és a nyers, sebezhetőséget mutató szövegek keverednek. Ezzel YUNGBLUD visszatért alternatív gyökereihez, amelyet az azóta megjelent újabb dalok is bizonyítanak, mint amilyen a Bring Me The Horizon énekesével közös Happier vagy a Lil Yachty vendégszereplésével a napokban kiadott When We Die (Can We Still Get High?) is.



