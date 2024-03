A Bring Me The Horizon új albumával veszi be a Budapest Parkot A brit banda tavaly meghódította a Budapest Arénát, most pedig a Budapest Parkon a sor, hogy egy zúzós koncerttel kényeztessék rajongóikat. A Bring Me The Horizon június 17-én nyáron megjelenő új nagylemezével tér vissza Budapestre. Az Oli Sykes énekes vezette Bring Me The Horizon a metalcore világ gigászának számít, a banda húsz éves fennállása alatt nemcsak a slágerlistákat és a rajongókat hódította meg, de jelölték őket Grammy-díjra és BRIT-díjra is - pont a napokban vehették át utóbbin a legjobb alternatív/rock előadásnak járó díjat. A zenekar ezen felül is számos rangos díjat nyert már, köztük öt Heavy Music Awards-zal, három Alternative Press Awards-zal büszkélkedhetnek, valamint hét győzelemmel a nagy tekintélyű Kerrang! Awards díjátadón. A zenekar 2020-ban jelentette meg Post Human: Survival Horror c. lemezét, amely a Post Humanre hallgató sorozat első darabja volt. A folytatást idén nyárra ígérik Post Human: Nex GEn címen, amelyről januárban ki is dobtak egy új dalt. A Kool-Aid egy ütős szám, benne Oli Sykes jellegzetes énekével és sikolyaival. A Bring Me The Horizon zenéit több mint 5,5 milliárdan streamelték eddig világszerte és szinte folyamatosan telt házak előtt játszanak. Tavaly mi is megízlelhettük milyen, amikor igazán elszabadulnak, a Covid miatt többször halasztott turnéjuk ugyanis júniusban ért el hozzánk, ahol bebizonyították, hogy megérdemelten tartják őket napjaink egyik legjobb rock formációjának. Most pedig a zenekar folytatva a Post Human sorozatát, június 17-én új dalokkal tér vissza Budapestre, hogy ezúttal szabad ég alatt üvölthessük velük szövegeiket a Budapest Parkban. A koncertre a jegyek elsőként a regisztrált Live Nation-tagok számára lesznek elérhetők március 7-én, 11 órától, a teljeskörű jegyértékesítés pedig március 8-án, 11 órakor indul. Jegyek a livenation és a budapestpark oldalon kaphatók. [2024.03.06.] Megosztom: