Corey Taylor hatalmas sikerű, CMF2 című szólóalbumának turnéjával Budapesten! Örömmel jelentjük be, hogy Corey Taylor szólóturnéja Budapestet is érinti, 2024. június 5-én ad koncertet a Barba Negrában! A megalkuvást nem tűrő, kendőzetlen és minden téren kiemelkedő Corey Taylor továbbra is hatással van a popkultúrára, mind a Grammy-díjas, többszörös platinalemezes Slipknot, mind a platinalemezes rockbanda, a Stone Sour frontembereként. Taylor emellett még a New York Times bestseller listáján is szerepel íróként, valamint számtalan filmes és televíziós kredittel rendelkező színész. Rajongók és zenészek generációira egyaránt hatással van, hangja emberek millióit vonza világszerte. 14 platina- és 46 aranylemezzel büszkélkedhet, albumai közül három az első helyen, öt a Top 10-ben debütált a Billboard 200 listáján. Eddig 1 Grammy-díjat nyert és 13 jelölést kapott. Első könyve 2011-ben jelent meg, amit azóta további 3 követett. Színészként olyan produkciókban szerepelt, mint a Fear Clinic, az Officer Downe, a Ki vagy Doki? sorozat, vagy Sharknado 4. Szintén szerepel a QI című angol showban is, ahol önmagát játssza. 2020-ban több mint 300 000 dollárt gyűjtött össze közvetlen segélynyújtásra a COVID-19 elleni küzdelem támogatásaként, 13 dedikált gitárt bocsájtva árverésre személyes gyűjteményéből. Ezután elindította a non-profit Taylor Alapítványt, amelynek célja, hogy támogassa és segítse a katonai veteránokat, és személyes segítséget kaphassanak a poszttraumás stressz-betegségben szenvedők. Nemrégiben Corey Taylor megszerezte kedvenc Famous Monsters márkája jogait, újraindította magazinját, játékait, horrorfilmjét, valamint fesztiválokat is rendezett. Idén szeptemberben jelent meg második önálló stúdióalbuma, a CMF2. Ez tovább szélesítette sokrétű zenei univerzumát – és segített megtalálni önmagát. „Ez áll a legközelebb az igazi énhez, ami mindig is voltam" – mondta róla. Az album megjelenését követően négytagú zenekara kíséretében újra útra kelt, bejárva a fél világot, hogy nyáron visszatérjen Európába, és beiktasson turnéjába egy budapesti koncertet is, 2024. június 5-én a Barba Negrában. A budapesti koncertre jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjainak, valamint a regisztrált Live Nation tagok számára elérhetők november 29-én 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés december 1-én 10 órakor indul a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon keresztül. A koncertre limitált számban VIP csomagok is elérhetők, már az elővásárlási időszak alatt is. [2023.11.28.]