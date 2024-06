Térj vissza, vándor!: Új dal a június 14-én érkező Rudán Joe albumról A hazai rock / metal színtér egyik legkiválóbb hangú, és legsokoldalúbb énekesének új albumáról megérkezett az első előfutár - szöveges videón a Térj vissza, vándor! A 14+4 tételes CD-n - a hagyományokhoz hűen - ismét népes szerzőgárda sorakozott fel Rudán Joe mellé, a dalok feljátszásánál pedig most két és fél tucat zenészbarát és kolléga ragadott hangszert a kézbe. A Vasvitéz című nagylemez egy tematikus H-Music magazinnal együtt jelenik majd meg. "Egy nagyon kiforrott, zömében a tradicionális hard rockra koncentráló anyag született most meg. Új dalszerzők és szövegírók is csatlakoztak a régi jóbarátokhoz, így még színesebb lett az alkotói paletta. Az első szólólemezemnél még örültem, hogy kaptam annyi dalt, hogy összeálljon egy komplett album, de azóta már fordult a kocka, egy-egy új anyagnál a bőség zavarával küzdök, olyan sok megkeresés és szerzemény érkezik hozzám. A bónuszdalokról pedig annyit kell tudni, hogy ez a négy szám más előadók lemezein már megjelent, de úgy gondoltam, hogy mivel ezeket is nagyon szeretem, az én albumomon is szerepeljenek, illetve, aki az én életművemre kíváncsi, az mostantól egy Rudán Joe CD-n is megtalálja őket.” Tracklista:

1. Enyém az egész világ

2.Térj vissza, vándor!

3. Turné

4. Vasvitéz

5. Három nő

6. Leszek szél

7. Én, a gép

8. Az élet szép

9. Lesz-e rá idő?

10. Utolsó megálló

11. Megyünk tovább

12. Támaszd fel a szívemet!

13. Holnap

14. Milyen voltál?

+ bónuszdalok

15. Farkas

16. Az utolsó szó jogán

17. Heavy Medál

18. Helló, emberek! A felvételek az FHT78 Hangstúdióban és az EUROVOX Stúdióban készültek. Zenei rendező: Friskó „Fidó” Péter Az albumon közreműködtek:

Ángyán Tamás – gitár, basszusgitár, dobok

Bognár Roman – gitár

Fitos Viktor – billentyűs hangszerek

Friskó „Fidó” Péter – gitár, basszusgitár, vokál

Gyenes Máté – billentyűs hangszerek, gitár

Gyenes „Süni” Attila – basszusgitár

Ispán András – basszusgitár

Kőszegi Sámuel – beatbox

Luka Jelisavchic – dobok

Makovics Dénes – szaxofon

Matláry Miklós – billentyűs hangszerek

Nagy Dávid – gitár

Sasha Frisch – gitár

Szentgyörgyváry Balázs – gitár, billentyűs hangszerek, vokál

Szijártó Zsolt – gitár

Tóth „Csüli” Zoltán – dobok

Tóth László – gitár

Vámos Zsolt – gitár, basszusgitár, dobok, billentyűs hangszerek

Beke Márk - billentyűs hangszerek

Kovács Attila - gitár

Kőrös Tamás – basszusgitár

Pálfi Tamás - gitár

Szijártó Zsolt - gitár

Talabér Gábor – dobok

Cserfalvi Zoltán – gitár

Donászy Tibor – dobok

Gamsz Árpád – gitár

Kékesi László – basszusgitár

Nusser Ernő – gitár

Zeffer András – billentyűs hangszerek A Vasvitéz című nagylemez egy tematikus H-Music magazinnal együtt jelenik majd meg - önállóan vagy csomag részeként már előrendelhető. H-Music Hungary [2024.06.02.]