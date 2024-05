Innen szép nyerni - Megjelent az AWS új nagylemeze Az élet olyan, mint egy társasjáték. A célig repíthet minket a szerencse, egy helyben topoghatunk a rossz lapok miatt, vagy akár a győzelem előtt visszakerülhetünk a start mezőre újrakezdeni az egészet. Az AWS üzenete, hogy menni kell tovább, és sosem szabad feladni az álmaidat. Három évvel barátjuk és zenésztársuk, Siklósi Örs tragikus elvesztése után, megjelent a modern rock / metalos zenekar mostani felállásában, Stefán Tamással kiegészült első nagylemeze, Innen szép nyerni címmel. “Több gondolat is megfogalmazódott bennünk a folytatással kapcsolatban, több opció is felmerült. Végül arra jutottunk, hogy ha alapítanánk egy másik zenekart, akkor senki nem játszana többé AWS dalokat, nem élne tovább az az örökség és eszmeiség, amit fiatalkorunk óta építettünk, így a közös utunk is a végéhez érne. Ez a zenekar soha nem egyszemélyes projekt volt, hanem 5 ember alkotóközössége. Ebből az 5-ből 4 itt maradt a fizikai síkon, megküzdeni a fájdalommal, egynek a szellemisége pedig irányt mutatott a sötétebb napokon.” - Brucker Bence gitáros így fogalmazott a folytatásról. - nyilatkozta Kökényes Dániel gitáros a lemez koncepciójáról.

“Az ‘ Innen szép nyerni ’ nem csak egy soron következő lemez. Ezeknek a daloknak el kellett készülnie ahhoz, hogy mi is előrébb tudjunk lépni a gyászfeldolgozásban, és sajnos ezen a téren Tomival is szorosan tudunk kapcsolódni. Elképesztő terápiás ereje van annak, hogy a legbelső fájdalmaidat és szorongásaidat dalokba tudod önteni. Fontos volt számunkra, hogy minden egyes kis apró részlet kapcsolódjon az egészhez, legyen szó a borítón található szimbólumokról vagy az albumhoz készült fotókról, videoklipekről. Az élet igazából egy játék. Néha egy piszkosul morbid, fekete humorú, szemét játék. Amikor igazán a földön vagy és minden kilátástalan, olyankor mondod, hogy na ‘Innen szép nyerni’. Akármennyire is rombol le az élet, folyton újjá kell építeni a romokat. Ez a körforgás került a lemezborítóra és ez adta az ötletet a társasjátékunkhoz is.” A lemezről az első dal, az Odaát 2023 januárjában jelent meg. A videoklipben leplezte le a zenekar először Stefán Tomit, mint az új AWS új énekesét. “Szerintem a dal hangulata, atmoszférája egyértelműen azt hozza magával, amire mindannyian összpontosítani próbálunk: az újrakezdés, egy folytatás kezdete, amibe annyira pozitívan és elszántan kezdünk bele, amennyire csak lehet. A szöveget is tagadhatatlanul ebbe az irányba vittem, mert ez a dal egy új fejezetet indít. A saját életem elmúlt éveinek is kitörölhetetlen része volt a gyász, és a zenekar is nehéz időszakon van túl, viszont együtt, barátokkal, a családunkkal, a szeretteinkkel, az egész AWS crew-val kéz a kézben indulhatunk tovább. Ez egy gyönyörű dolog, erről szól ez a dal nekem.” - nyilatkozta Stefán Tamás énekes. A premier után tavasszal vidéki turnéra indultak, melynek zárásaként több ezer néző előtt léptek fel a Budapest Park színpadán. Visszakerültek a nyári fesztiválok headlinerei közé a nagyszínpadokra, és sorban adták ki legújabb dalaikat. Az album felvezetésének második etapja idén indult három összefüggő videoklippel, majd megérkezett az egész nagylemez 6, soha nem hallott szerzeménnyel. “A lemezhez készítettünk egy társasjátékot is. Ugyan a dalok hangvétele elég sötét és depresszív, szerettük volna ezt ellensúlyozni egy olyan élménnyel, ami az önfeledt szórakozásról szól. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy akármennyire is kilátástalan és nehéz a helyzet, mindig tudjunk örömöt és boldogságot találni az életben, a körülöttünk élő szeretteinkben, barátainkban. Ebben a társasjátékban olyan vicces, illetve kellemetlen sztorikat olvashatsz majd, amik velünk történtek meg. A történet kimenetele határozza meg, hogy előre vagy hátra kell lépned a pályán. Nem árt, ha megtanulod az új dalok szövegeit, mert még kapóra fognak jönni. Lesz lehetőséged elmesélni a te sztorijaidat is. Gyűjtheted a “#teamaws” kártyákat, fordíthatsz a játék menetén a “Sorsforgató” kártyával, és reménykedhetsz, hogy nem húzod ki az ‘Innen szép nyerni’ kártyát, ami visszarepít a start mezőre. Ez csak pár részlet a játékból, reméljük sok felhőtlen pillanatot tudunk majd vele okozni mindenkinek.” - folytatta Dani. A feszített tempójú alkotómunka megkoronázásaképpen pedig május 25-én nagyszabású koncertet adnak a fiúk, a Budapest Parkban, ahol a jól ismert dalok kíséretében eljátszák az új lemez számait is.

Jegyek A koncerten beszerezhető lesz a CD mellett az albumhoz készült magazin, társasjáték és merch kollekció, pólókkal, pulcsikkal, kiegészítőkkel együtt. Az Innen szép nyerni CD egy 32 oldalas - exkluzív interjúkat, két posztert, és egy Dalról-dalra című személyes ajánlót tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein.



De természetesen a kiadói shopból is rendelhető. Dallista:

1. Fények nélkül

2. Nincs árnyék

3. Senki nincs már ébren

4. Innen szép nyerni

5. Legyen könnyebb

6. Otthon

7. Csend/Élet

8. Amíg ott lehet veled

9. Kilépő

10. Odaát

11. Ketten képzeletben

12. 2359



AWS:

Brucker Bence - gitár

Kökényes Dániel - gitár

Schiszler Soma - basszusgitár

Stefán Tamás - ének

H-Music Hungary [2024.05.12.]