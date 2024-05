Újra a ringben - Megjelent a Rock ‘n’ Roll Monkey nagylemeze Bemutatkozó albumának hivatalos kiadásával - közel 30 év kihagyás után - tért vissza a hazai rock / metal színtérre a kilencvenes évek elején komoly népszerűséggel futó, de mára nevet váltott Jack Daniel’s. Az immár Rock ‘n’ Roll Monkey-ként működő, a felállását tekintve is alaposan megváltozott, de két ős-tagot a soraiban tudó csapat a stílusát tekintve maradt az anno általuk tolt drink and roll-nál. A múlt pénteken megjelent nagylemez így a JD zenei örökségét méltó módon idézi meg - az áthangszerelt és újra feljátszott dalok által hibátlanul teljesíti a dokumentálást is -, sőt, egy pár újabb keletű szerzeménnyel még meg is toldották a korongra szánt műsoridőt. “A CD-re 14 tétel került, ez gyakorlatilag a régi dalok mindegyike, plusz három új, és bónuszként a Jack Daniel’s angol változata. Az albumot Ecseren a Vasműben, Kicsinél vettük fel, még az előző év második felében. Elég sokat molyoltunk vele, el is húzódott a dolog, mivel Balázs Ausztriában lakik, de összességében benne van úgy 180 óra a lemezben. Előszedtük a régi dalokat, azokat újrahangszereltük, és három új számot is raktunk hozzá, a Hajtsd a pénzt!, a Nincs menekvést, meg a Hamis a játékot. De ezek sem teljesen újak, azaz nem most írtuk őket frissiben, Balázsnak már megvolt ez a három nótája. A felvételeknél vendégzenészeink is voltak, Gidófalvy Attila például. A régi albumnak még ő volt a zenei rendezője, és jó barátom azóta is, most bevállalta, hogy zongorán játszik a Kínai lány című lassú számban. Vincze Zoli basszusgitáron segített ki minket jó pár dalban, de Barbaró Attila is ott van a vendégeink közt, Sicu, Kicsi felesége meg vokálozik.”



A CD a MediaMarkt üzletekben, a jobb lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. Rock ‘n’ Roll Monkey:

Szabó Balázs (Balu) – ének

Somogyi Csaba (Csongi) – gitár, vokál

Weisz László (Kicsi) – gitár, vokál

Móritz Zoltán (Mozo) – basszusgitár, vokál

Boros Péter (Pöpi) – dobok

Gajdos Sandy – kreatív direktor



Közreműködött:

Barbaró Attila – gitár

Gidófalvy Attila – billentyűs hangszerek

Vincze Zoltán – basszusgitár

Weiszné Koós Ilona Mónika (Sicu) – vokál A zenekarral június 7-én, a fővárosi Vezér Sörözőben lehet legközelebb találkozni.

Majd pedig a következő szombaton, június 15-én a Barba Negrában is színpadra állnak a Junkies 30 / Szekeres 50 buli egyik vendégeként.