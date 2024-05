Vadiúj dallal ünnepel a 25 éves Insane! Pontosan negyed évszázada lépett színpadra először az INSANE, a 25 éves jubileumi év pedig mindenképpen az ünnep jegyében telik majd. Kezdetnek máris itt egy új dal, melynek különlegessége, hogy a zenekar történetének két kiemelkedő érája találkozik benne, hiszen - bár színpadon már láthatóak voltak együtt - először énekel együtt Knapp Oszkár és Molnár Bálint, ráadásul a dalszöveg is közös munkájuk eredménye. A dalhoz kisfilm is forgott, melyben az Insane mellett feltűnnek korábbi tagok is, úgy mint Brünner Béla, Érsek Gábor és Lehelvári Péter. "Mennyi minden történhet 25 év alatt? Pontosan negyed évszázada lépett színpadra először az INSANE, az akkor még kamasz fiúk pedig valószínűleg nem is sejtették, hogy milyen út áll előttük. Minden nagyképűség nélkül állítható, hogy itthon egyedülálló módon járták be Európát, miközben sokszor a hírük megelőzte őket. A baltikum rock klub tulajdonosai is párás szemmel emlékeznek vissza a legendás Insane bulikra, de a hazai fesztiválok és koncerttermek is kaptak bőségesen az Insane életérzésből. Hiszen itt nem csupán a zenéről van szó, hanem egy közösségről, melyben mind a zenészek, mind az egykori rajongó barátok is felnőttek már, miközben felejthetetlen közös emlékekekkel gazdagodtak.



A jubileumi 25. év több szempontból különleges: az ünnep nem is lehetne szebb, mint hogy a csapat két ikonikus korszakának két hangja együtt énekel és áll a színpadon. A Glorious Failure egy olyan dal, melyen együtt dolgozott Oszi és Bálint és természetesen az Insane teljes legénysége, a háttérmunkát pedig a korábbi tagok is segítették, így igazi csapatmunkáról beszélünk. Ebben a dalban teljesedik ki az Insane elmúlt 25 éve."



Az zenekar készül még meglepetésekkel 2024-re, ami viszont már most biztos, július 11-én a Rockmaraton fesztiválon lép majd fel. Szerzők:

Érsek Gábor

Horváth István

Kádár László

Knapp Oszkár

Molnár Bálint

Szabó Máté

Tóth Bertalan



H-Music Hungary [2024.05.04.]