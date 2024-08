Hoppá! A Republic legenda csatlakozik a Dirty Slippers ünnepi koncertjéhez! Igazi pop rock zenei ünnep október 4-én az Akváriumban, Budapesten! 15. jubileumi születésnapját ünnepli a Dirty Slippers, amely visszatér az első videoklipjének az „Élned kell”-nek a forgatási helyszínére, az Akváriumba. Fantasztikus hír, hogy az ünnepi koncerten nem más lesz a "társ zenekar", mint a Republic legendás gitárosának, Tóth Zoltán dalszerző, hangszerelőnek új formációja a Kék és Narancssárga Produkció



A Dirty Slippers zenekar lenyűgöző utat tett meg 2009 óta, albumot készíthettek előbb az Egyesült Államokban, majd két alkalommal stúdiózhattak a legendás Abbey Road stúdió ikonikus falai között. Három Európa turné, 11 különböző hazai – és külföldi rádiós toplistákra jutott dal mellett pedig lépcsőfokról-lépcsőfokra építik a pályafutásukat Angliában is, amelyet mi sem prezentál jobban, hogy a „Wide Open” dalukat már a legnagyobb brit rock zenei rádióállomáson a Planet Rock-on mutathatták be és elismerően írt róluk a London Daily News is.



A zenekar első alkalommal szántja majd fel a KisHall színpadát, amely koncertre nem csak az elmúlt 15 év legismertebb dalaival készülnek, mint a „Hang vagy Jel”, a „Rendetlen gyerek” vagy a „Magány és én”, hanem előkerülnek majd régen hallott szerzemények is, valamint meglepetés vendégek is emelik majd az ünnepi este fényét.



Ezt az estét Te sem hagyhatod ki, koccints a zenekarral az elmúlt 15 évre és ugorj fejest a következő 15-be!



Tóth Zoltán (Republic 1990-2013) - Kék és Narancssárga Produkció nevű kiváló zenekara első budapesti nagykoncertjére készül, ahol felcsendülnek majd a Republic legnagyobb slágerei, mint a "Repül a bálna" vagy a "Csak a szívemen át", természetesen a régi, igazi, hamisíthatatlan hangzásban, az eredeti hangszerelő-szerzőtárs tolmácsolásában. A Bódi László "Cipő" emlékkoncert természetesen számos meglepetést tartogat majd, sőt a két zenekar közösen is készül valamire...



Szerezd be a jegyet most és találkozzunk október negyedikén! Jegyek: https://akvariumklub. hu/programok/dirty-slippers- 15-eves-jubileumi-koncert/ [2024.08.08.]

