"kilógunk kicsit " - a Neonhal zenekar frontembere érdekességet árult el A Neonhal zenekar a magyar könnyűzenei élet egyedi színfoltja, amely a folk, blues és rock and roll elemeit ötvözi sajátos stílusában. A zenekar frontemberével, Nagy Tamás Imrével beszélgettünk az alkotói folyamatról, a legújabb klipjük hátteréről, a hazai keresztény könnyűzene helyzetéről, valamint a közelgő terveikről. Válaszadó: Nagy Tamás Imre – ének, gitár. A zenekar tagjai még: Györki Szilvia – dob, vokál, Keveházi Tamás – gitár, vokál, Mészáros Péter – basszusgitár.



Nagyon izgalmas színfoltok vagytok a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálatok az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg?

Az biztos, hogy mindig is úgy éreztük, kilógunk kicsit a hasonló indíttatású zenekarok közül. Mi – sokakkal ellentétben - nem a kommersz pop oldaláról közelítünk, amivel egyébként nincs bajom, hisz nem baj a sokszínűség, hanem a folkra, bluesra, rock and rollra jellemző stílusjegyeket értelmezzük újra és építjük be saját univerzumunkba. Keve gitárosunk elnevezte az egészet Christ N’ Rollnak. A dalokat, a csupasz egyszálgitáros verziókat én viszem próbákra és azokat együtt bontjuk ki. Az impulzusszerű alkotásban hiszek, amikor szépen, erőlködés nélkül összesimulnak és lesznek kerek egésszé a különböző elképzelések. Tapasztalatom szerint nálunk kevésbé működik az a módszer, amikor hónapokat tökölünk egy dallal. Nálam a zene és a szöveg is szinte egyszerre jön. Beugrik egy akkordmenet, egy riff és általában egy vagy két sor. Ilyenkor ezek kattognak a fejemben órákon, napokon át, míg végül a teljes szöveg kibomlik és organikusan körülöleli azt az ötletmagot, amiből a teljes egész kisarjadt.



Baromi jó lett az új klipes dal, gratulálunk!. Izgalmas harmóniák, nagyszerű stílusjegyek. Miért döntöttetek úgy, hogy ez a dal lesz az új klipes cucc?



Kívülről talán nagyon tudatosnak tűnik a zenekar, de elárulom, ebben az esetben nincs szó precíz előre tervezésről. Még tavaly nyertük ezt a klipkészítési lehetőséget és a Kovács K. Zoltán alapítvány jóvoltából készíthettünk egy ilyen „a zenekar játssza a dalát” jellegű cuccot a budapesti Katakomba Pengető színpadon. Nagyjából egy éve forgattuk, februárra lett kész, mi pedig egyre tologattuk a publikálását. Kora tavasszal kijött a Jegyed van az életre albumunk, annak három dalához készített klipet Pólik József filmrendező-filozófus és előbb azokat hoztuk ki sorban. Így esett, hogy mostanra esett a választás a 40 héten át klipre.



Hogyan látjátok Magyarországon jelenleg a keresztény könnyűzene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt?

Kettős érzetem van ezzel kapcsolatban. Az jó, hogy a keresztény előadók pályázhatnak, fejleszthetik a felszerelésüket, van már zenei díjátadónk is, a Szikra-díj, amin mi is nyertünk két alkalommal. Ugyanakkor ezen a terepen is ugyanúgy van egyfajta klikkesedés, mint a világi pop-rock szcénában. Emellett felbukkannak olyan előadók, akiknél kilóg a lóláb, magyarul: mindennek tűnik, amit csinálnak, csak őszinte hittel telinek nem. Nem akarok azonban vagdalkozni, nem megmondóember vagyok, hanem egy énekes, szövegíró, akinek azt a tálentumot kell kiteljesítenie, amit kapott. Úgyhogy alapvetően örülök, ha pezseg a színtér. Mi részünkről nem akarunk bezárkózni a „keresztény zenekar vagyunk” szerepbe. Mindenhol játszunk, ahol lehet és bármelyik dalunkat ugyanúgy értelmezheti egy ateista is, mint egy hívő. Legfeljebb mindenki mást lát és hall bele.



Mivel készültök az idei télen? Milyen fellépések lesznek a jövőben?

Az időjárást tekintve télnek tekinthető november második felében közzétételre kerül a ProVibe stúdióban rögzített "Jegyed van az életre" élő változata, valamint november 30-án Debrecenben, a DESZ24-ben a Hodi Kiabál formációval közösen játsszuk valószínűleg a 2024-es év utolsó - apró meglepetésekkel megspékelt - koncertjét. A további fellépések még egyeztetés alatt vannak, hisz most az elsődleges feladatunk az, hogy januárban és februárban felvegyünk néhány új dalt a debreceni KÁ stúdióban.



Mikorra várható új album vagy EP?

Állandóan születnek a friss szerzemények, néha már tudatosan nem veszek egy hétig a kezembe gitárt, nehogy megint kiszaladjon egy újabb szám. A lényeg, hogy akad anyag bőven. Az biztos, hogy az előző válaszomban említett stúdiómunka során öt dalt rögzítünk. Ezeket valamikor tavasz közepén kezdjük publikálni egyenként, míg összeállnak egy EP-vé. Közben – nyár elején, derekán – tervezzük a következő ötös pakk felvételét és ha minden jól megy, év végére a folyamatosan publikált dalokból összeáll a következő Neonhal album. Aminek a címe… Nos, az még előttünk is titok. [2024.11.20.]

