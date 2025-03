A Machine Head 2019 után újra önálló koncertet adn Budapesten! A modern metál egyik legmeghatározóbb zenekara a MACHINE HEAD, 2025 nyarán nagyszabású fesztiválturnéval tér vissza Európába. Az intézménnyé nőtt banda nemcsak a kontinens legnagyobb fesztiváljain mutatja be örökségét, hanem néhány exkluzív önálló koncertet is ad – ezek egyik kiemelt állomása Budapest, ahol 2025. július 24-én a Barba Negrában egy fesztivál méretű metálshow-val készülnek! A turné különlegessége, hogy bemutatják a 2025. április 25-én megjelenő 11. nagylemezüket, az UNATØNED-ot (Nuclear Blast/Imperium Recordings) is. A friss anyag továbbviszi a zenekarra jellemző brutális riffeket, súlyos groove-okat és kompromisszummentes energiákat. A koncert méltó felvezetéseként a legendás indusztriális metál banda, a FEAR FACTORY fűti fel a közönséget, akik szintén egy vadonatúj albummal érkeznek. A régi klasszikusok mellett biztosan erről is hallhatunk majd ízelítőt! A Machine Head legutóbb 2019-ben adott felejthetetlen önálló koncertet Budapesten, és most még nagyobb energiával térnek vissza! Robb Flynn és csapata mindig garancia az intenzív, energikus és emlékezetes fellépésekre, de ezúttal egy minden eddiginél monumentálisabb show-ra készülnek, látványos vizuálokkal és a klasszikus slágerekkel kiegészítve az új lemez dalait. A Machine Head ereje megkerülhetetlen: folyamatosan fejlődik, miközben sosem veszíti el old school underground szellemiségét. Érinthetetlen a divathullámokkal szemben, és büszkén, sziklaszilárdan áll, egy buldózer, amely mindent maga alá gyűr! Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb metal eseményéről! Jegyek [2025.03.17.] Megosztom: