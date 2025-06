Hamisítatlan blues and roll a Backstage Pubban - Manu Lanvin koncerten jártunk Először járt nálunk a francia blues- rockénekes dalszerző, Manu Lanvin, aki május 14-én a Backstage Pubban adott fergeteges klub koncertet. Négy nagy lemeze és számtalan kis lemeze jelent meg az elmúlt huszonöt évben. Előzenekar nem volt, nyolc órakor egyből Manu és zenekara (Manu Lanvin and the Devil Blues band) lépett színpadra. Elképesztő energiával csaptak bele a hamisítatlan „blues and roll” muzsikába. Manu szerintem kicsit Elvisre is hasonlít (nyilván nem véletlen, ha egy-két tánclépést is megidéz tőle, illetve a szettje is azt a korszakot, stílust idézi). Rögtön a koncert első harmadában máris lejött közénk, és hogy idézzem: „Családias koncertet teremt az estére”, táncra perdített mindenkit, és ő is beállt közénk ropni a talpalávalót gitárral a kezében. Az este folyamán ezt többször megismételte és a színpad deszkáit elhagyva közöttünk, velünk énekelt, zenélt, táncolt. Elképesztően erős, mély hangja van, egy pillanatra még a gitárt is átadta egy lelkes jelentkezőnek, aki nem is akármilyen gitár szólót kanyarított rajta. Az este végén egy majd negyedórás tétellel zárta Manu és csapata a műsort. Koncert után kijött fotóra, beszélgetni, dedikálni. Rendkívül közvetlen és barátságos zenész, a hangja pedig arénákba illő lenne, nem csak klubokba, az biztos, hogy akik ott voltunk fenomenális este részesei lehettünk. A szervezésért köszönet a Lots Music csapatának! Balázs Adrienn Videók [2025.06.02.] Megosztom: