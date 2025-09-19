2025. szeptember 21. | vasárnap | Máté, Mirella nevenapja
 
Kapcsolatok
LOTS Music
Julian Sas

Julian Sas lemezbemutató koncertje Budapesten

Szeptember 27-én lemezbemutató turnéval érkezik hazánkba a kiváló holland gitáros, Julian Sas triója. Ahogy 2019-ben és 2023-ban, ezúttal is az újbudai Analog Music Hall koncerttermébe várja a zenekar egy közös szombat estére a blues rock műfaj kedvelőit.

A két évvel ezelőtti műsort az idén februárban megjelent 'Miles and Memories' című új album dalaival frissíti majd fel, és minden bizonnyal ezúttal is előkerül néhány örökbecsű feldolgozás, hiszen Rory Gallagher és Jimi Hendrix munkássága Julian Sas számára is az iránymutatást jelentette.

Hősünk 1970. május 29-én született a hollandiai Beneden-Leeuwenben, de nyolc-tíz éves korában Algériában is élt a szüleivel, aztán visszatértek a szélmalmok hazájába. Már gyermekként foglyul ejtette a gitár, és 12 évesen meg is kapta első profi hangszerét. Az iskola mellett játszott már zenekarokban, majd 1995-ben megalakította saját bandáját. A blues csodájával az apja barátnőjén keresztül ismerkedett meg, aki megmutatta neki, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Johnny Winter és a többiek lemezeit, így kialakult a tanári kar. Ami viszont leginkább elbűvölte, az Rory Gallagher muzsikája volt. Az egyik interjúban elmesélte, hogy öt év alatt 21 koncertjét látta, de mindegyik más volt! Hiába játszott különböző felállásokban, az energiaforrást mindig Rory Gallagher jelentette. Valami hasonlót érez az ember akkor is, amikor Julian Sas lemezeit és koncertjeit hallgatja.

Julian Sas - gitár, ének / Edwin van Huik - basszusgitár / Lars-Erik van Elzakker – dob

Jegyek kaphatók a TIXA.HU online rendszerében elővételben 9900 Ft, a koncert napján 10900 Ft-os áron.

Szeptember 27. szombat
Kapunyitás: 19:00
Kezdés: 20:00
Helyszín: Analog Music Hall - 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

A sorozat további fellépői: Vanden Plas, Ivanhoe (szeptember 24.), Sari Schorr (október 25.), Ben Poole (november 2.), Gary Moore Emlékkoncertek (február 6., április 4.), Henrik Freischlader (május 9.)

[2025.09.19.]

