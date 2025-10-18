Infected Rain x Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!

Az Infected Rain 2026-ban visszatér Európába és az Egyesült Királyságba eddigi legnyersebb és legkiszámíthatatlanabb turnéjával.

The Mutation Phase Tour címre keresztelt körút a a Las Vegas-i groove, modern metal csapatás, a Butcher Babies tagságával közös utazás lesz és természetesen Budapest sem marad ki. Április 19-én a Barba Negrában állnak majd színpadra.

A turné - így a budapesti állomás - vendége a litván Black Spikes, akik súlyos, modern metal hangzásukkal és lehengerlő színpadi jelenlétükkel hódítanak. A nemrég megjelent NIL című EP-jük egy új fejezetet nyit a zenekar történetében, melynek köszönhetően tökéletesen illenek ebbe a brutál csomagba.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Napalm Events bemutatja:

INFECTED RAIN és BUTCHER BABIES

Mutation Phase in Europe Tour

vendég: BLACK SPIKES

2026.04.19.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 16:00

Koncert kezdés: 17:00

