Clutch

Clucth, 1000mods, Bokassa: stoner rock ünnep december 5-én a Barba Negrában!

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, a stoner / groove rock alap csapat, a Clutch azonos című 95-ös lemeze 2025-ben ünnepli harmincadik születésnapját, ennek apropóján a zenekar nagyszabású európai és észak-amerikai turnéra indul, mely Budapestet is érinti, egészen pontosan december 5-én a Barba Negrában.

Az album 2025-ben ünnepli harmincadik születésnapját és az alap koncepció ténylegesen annak újrajátszása volt, a zenekar végül úgy döntött, hogy a koncerten a régi dalok mellett a nagy slágerek és új anyagok is hallhatóak lesznek. 

A turné vendége az a Bokassa lesz, melyet 2019-ben Lars Ulrich személyesen választott ki, hogy a Metallica és a Ghost stadionturnéján lépjen fel. Mindemellett a norvég stoner-punk trió már több nagy fesztiválon is fellépet, valamint kísérte a Mastodont, a Zebraheadet és a Judas Priestet is.

Görögország leghangosabb és legsikeresebb stoner rock zenekara, a 1000mods bulija Kyuss, Black Sabbath, Colour Haze rajongóknak kötelező!

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.18.]

