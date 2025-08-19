Hármas jubileumi koncert október 31-én a Barba Negrában

Október 31-én a hazai metal színtér patinás zenekarai közül három jubiláló csapattal, valamint egy vendég fellépővel egy minifesztiválnak ad helyet a fővárosi Barba Negra. Az Omen / Akela / Kalapács triumvirátusnak köszönhetően egy klasszikus heavy / power / thrash metal ünnep van készülőben, amelyen a kemény zene rajongói az elmúlt évtizedekben született, és idővel méltán közismert és kedvelt rockhimnuszokat elsőkézből, maguktól az alkotóktól hallhatják egy közös bulin, természetesen a legfrissebb szerzeményekről sem elfeledkezve. Mindehhez a szintén már bőven nem tinédzserkorú - jövőre 30 éves - Dying Wish heavy / melodeath műsora adja meg az alaphangulatot.

“Ezt a bulit akkor sem hagynám ki, ha a világvége után egy nappal történne. Rockerek, gyülekező!” (Kalapács József)

A 35 évvel ezelőtt alakult Omen - elég viszontagságosnak mondható pályafutása ellenére - stabil bástya a honi metal szcéna erős várában, mindig meg tudtak újulni, olyanannyira, hogy mostanság sokadig aranykorukat élik, ennek ékes bizonyítéka az április elején megjelent, Kell az ima címet kapott új nagylemezük. Nincs semmi kétség, ezen a koncerten is, ahogy az minden Omen bulin lenni szokott, lesz metal!



Molnár Péter “Stula” - ének

Nagyfi László - gitár

Tóth Károly "Carlos" - gitár

Pazdera György - basszusgitár

Nagyfi Zoltán - dob

A szintén 1990-ben indult Akela méltó partner az estén, a Katona Főnök vezette legendás thrash / heavy banda anno - többek között - együtt turnézott az Omennel. Mostani bulijukon a kihagyhatatlan farkas-himnuszok mellett talán egy régóta esedékes új album bejelentése sem lenne meglepő.



Katona ‘Főnök’ László - ének

Kovács ‘Pókember’ Attila - ritmusgitár

Arany Máté - szólógitár

Mezőfi ‘November’ József - basszusgitár

Bráder Benedek - dob

A megalakulásának negyedszázados jubileumát ünneplő - idén február végén Ezerből egy címmel egy új nagylemezzel is jelentkező - Kalapács zenekar sem hiányozhat a rendezvényről, már csak a metal-testvériség jegyében sem. Az idővel hattagúvá vált, Kalapács Józsi fémjelezte banda egy méregerős best of műsorral készül a koncertre.



Kalapács József - ének

Weisz László - gitár

Sárközi Lajos - gitár

Nagy Máté - gitár

Beloberk István - basszusgitár

Beloberk Zsolt - dob

A mozgalmas éveket maga mögött tudó Dying Wish tavaly tavasszal jelentkezett új albummal, azóta viszont jelentős változáson ment keresztül a csapat. Új énekessel és basszusgitárossal vágtak neki 2025-nek, így állnak ezen az estén is színpadra.



Szöllősi Dániel - ének

Papp Lajos - gitár, ének

Ács Sándor - gitár

Bartók Zoltán - basszusgitár

Herczegh Csaba - dob

[2025.08.19.]