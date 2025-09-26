2025. szeptember 28. | vasárnap | Vencel nevenapja
 
H-music
Kreator
Exodus

KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 

A metal titán KREATOR bejelentette, hogy tizenhatodik stúdióalbum, a KRUSHERS OF THE WORLD 2026. január 16-án jelenik meg a Nuclear Blast Records gondozásában.

A nemrég megjelent Hate & Hope című KREATOR dokumentumfilm, valamint Mille Petrozza frontember önéletrajza (Your Heaven, My Hell) után a KRUSHERS OF THE WORLD jelenti a következő lépcsőfokot a KREATOR evolúciójában – egy zenekaréban, amely több mint negyven évvel a pályafutása kezdete után is csúcsformában van.

KRUSHERS OF THE WORLD nem egy szerény cím – ez egy állásfoglalás, a büszkeség és az önismeret kifejezése, tudván, milyen hosszú és nehéz volt a zenekar útja, és azt is, hogy még mindig mennyi mondanivalójuk és átadnivalójuk van folyamatosan növekvő rajongótáboruk számára. 


Az album diadalmas hangzásáért Jens Bogren (Fascination Street Studios) a felelős, aki korábban a Phantom Antichrist (2012) és a Gods Of Violence (2017) lemezeken is dolgozott a csapattal, a lenyűgöző borítót pedig nem más készítette, mint a zseniális lengyel művész, Zbigniew Bielak (Ghost).

És akkor a lényeg: a KREATOR 2026 márciusában és áprilisában hatalmas EU & UK headliner turnéra indul, méghozzá a Carcass, az Exodus és a Nails társaságában, ráaádsul mindez Budapestet is érinti. A masszív csomag április 13-án a Barba Negrába érkezik.

A jegyértékesítés 2025. szeptember 29-én 10 órakor indul!

Mille Petrozza:
Mérhetetlenül izgatottak vagyunk, hogy az új évet a vadonatúj albumunk, a KRUSHERS OF THE WORLD megjelenésével indíthatjuk, amely 2026. január 16-án érkezik!

De ez még nem minden! Március 20-án útra kelünk, hogy elhozzuk nektek az eddigi legnagyobb koncertprodukciónkat. Ez egy megállíthatatlan metal-őrület éjszakája lesz, ahol testvérzenekaraink, a Carcass, az Exodus és a hatalmas Nails is csatlakozik hozzánk.

Egy új és izgalmas fejezet kezdődik a zenekar történetében, és alig várjuk, hogy élőben is átéljétek az új dalokat, valamint a klasszikus Kreator himnuszok régi és új változatait.
Hail to the hordes! \m/”

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
KREATOR - Krushers Of The World Tour 2026
Vendégek:
Carcass
Exodus
Nails
2026. április 13.
Budapest, Barba Negra Red Stage
Kapunyitás: 17:30

H-Music Hungary

[2025.09.26.]

