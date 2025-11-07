Izgalmas vendégekkel és új lemezzel érkezik Budapestre Alice Cooper lánya

A hard rock, az industrial metal hangzását és a tiszta lázadó energia izzó szellemét ötvözve készített új lemezt a Beasto Blanco: a Kinetica azoknak szól, akik mernek hangosan élni, és kérdőre vonni a megszokottat. A Chuck Garric és Calico Cooper nevével fémjelzett zenekar november 11-én érkezik az Analog Music Hallba.

Chuck Garric nem most kezdte a zenélést: az amerikai basszusgitáros többek között az L.A. Guns, a Dio és az Eric Singer Project zenekarokban is szerepelt, a 2000-es évek eleje óta pedig Alice Cooperrel zenél. Talán itt ismerte meg a veterán shock-rocker lányát, Calico Coopert is, akit bevett a Chris Lathammel alapított új zenekarába – így született meg a Beasto Blanco, amely újradefiniálta a színházi élményt a rockzenében. Fellépéseik energikusak, látványosak és a magával ragadóak egyben, és minden daluk egyfajta felhívás egyben… a Run For Your Life és a Lowlands is egy-egy hangos emlékeztető arra, hogy egy olyan világban, ahol mindenki beolvadni akar, inkább próbáljunk kitűnni.

A csapat tavaly adta ki a Kinetica albumot, ami 2019 óta az első új lemez, megtámogatva jó pár bomba klippel: a már említett két nóta mellett a Diamond in the Dirt is nagyot szólt a youtube-on. A srácok pedig most a turnéra hívnak mindenkit, hogy megtapasztalja a megállíthatatlan élő show-t. Mennydörgő riffek, magával ragadó színpadi látvány és vérrel, verejtékkel és benzinnel fűtött energia tölti majd be az Analog Music Hallt is november 11-én. A koncertek hangulatát adja vissza az Out of Darkness című nótához készült új videó is.

Vendégként fellép egy francia power trió, a Dätcha Mandala, amely pszichedelikus rockot játszik erőteljes blues és klasszikus rock hatásokkal. Szerepel még a lengyel gyökerekkel rendelkező, amerikai előadó, I Ya Toyah, aki egyedülálló módon ötvözi az industrial, pop, elektro, darkwave és alternatív rock elemeit, így teremtve meg sajátos hangzásvilágát.

Livesound bemutatja: The Beast Is Unleashed – Kinetica Tour 2025

2025. november 11., kedd 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Beasto Blanco, Dätcha Mandala, I Ya Toyah koncertek

Belépő: elővételben 10.990 Ft, a koncert napján 11.990 Ft

[2025.11.07.]