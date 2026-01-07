Prágai romantika 63 év után: Perényi Miklós visszatér a MÁV Szimfonikushoz

Január 16-án, 19:00-kor a Zeneakadémián mutatkozik be a „Prágai romantika” – a MÁV Szimfonikus Zenekar estje Antonín Dvořák két remekművével. Szólista Perényi Miklós, aki először 1963-ban, 15 évesen játszotta itt a h-moll gordonkaversenyt a zenekarral; most, világhírű művész korában tér vissza érzelmileg átitatott tolmácsolással. Vezényel Takács-Nagy Gábor.

2026. január 16-án, pénteken, 19 órakor a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye a romantikus repertoár egyik legnemesebb életművébe enged betekintést. A „Prágai romantika” című esten Antonín Dvořák két monumentális alkotása hangzik el: a h-moll gordonkaverseny és a VII. (d-moll) szimfónia. A koncert szólistája Perényi Miklós, vezényel Takács-Nagy Gábor.

Dvořák h-moll gordonkaversenye a csellóirodalom megkerülhetetlen csúcspontja, melyet a zeneszerző az Amerikában töltött évei idején, 1892-1895 között komponálta, amikor a New York-i Zeneakadémia igazgatója volt. Zenéjét mélyen áthatja a honvágy és a cseh lélek melankóliája. A cselló itt nem csupán virtuóz hangszer, hanem érzékeny, „emberi hangon” megszólaló mesélő: lírai, szenvedélyes, játékos és fájdalmas egyszerre. A lassú tétel bensőséges vallomása és a zárótétel népi ihletésű, mégis drámai karaktere a közönség számára is azonnal átélhetővé teszi a mű érzelmi világát.

A szólót Perényi Miklós gordonkaművész játssza, akinek neve fogalom a magyar és a nemzetközi zenei életben. A MÁV Szimfonikus Zenekarral való kapcsolata különösen szoros és személyes, hiszen pályája kezdetétől rendszeresen fellép az együttessel, és magas színvonalú játékát a zenekar közönsége is mindig kivételes szeretettel várja. Érdekesség, hogy Perényi Miklós Dvořák gordonkaversenyét először a MÁV Szimfonikus Zenekarral adta elő 1963-ban, mindössze 15 évesen, és világhírű művészként is változatlan örömmel tér vissza a zenekarhoz.

A hangverseny második felében Dvořák VII. szimfóniája szólal meg, amelyet a zenetörténet a 19. századi szimfonikus irodalom egyik legnagyobb teljesítményeként tart számon. A mű drámai és szenvedélyes, ugyanakkor mélyen áthatja a nemzeti öntudat és az erkölcsi tartás eszméje. A nyitótételt egy megrendítő lassú rész, majd egy táncos scherzo követi, a finálé pedig ünnepélyes, himnikus hangon zárja a szimfóniát – a küzdelem és a remény zenéjeként. A mű nagysikerű ősbemutatója a szerző vezényletével 1885. március 17-én Londonban, a St.James’ Hall-ban volt, a Londoni Filharmonikus Zenekar előadásában.

Az est karmestere Takács-Nagy Gábor, aki több mint két évtizede meghatározó alakja a MÁV Szimfonikus Zenekar művészi életének. Vezénylése a szerkezeti tisztaságot és az érzelmi intenzitást egyszerre érvényesíti. Nem csak hiteles tolmácsolója a romantikus repertoárnak, az általa vezényelt hangversenyek spirituális élményként hatnak a közönségre.

A „Prágai romantika” című koncert egyrészt Dvořák zenéjének ünnepe, és egy kivételes művészi kapcsolat bemutatása is. Találkozás a MÁV Szimfonikus Zenekar által egy nagy zeneszerző, egy világhírű szólista és karmester közös történetével, amely a zene erejével szólítja meg a hallgatóságot.



[2026.01.07.]