LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba

Határozott hangja és szívszaggató balladái – a Lost On You-val az élen - LP-t generációja egyik legszeretettebb énekes-dalszerzőjévé emelték. Korábban olyan sztároknak írt slágereket, mint Cher, Rihanna, Rita Ora vagy Christina Aguilera, majd kilépve a háttérből bebizonyította, hogy nemcsak a dalszerzéshez, de azok előadásához is hatalmas tehetsége van. Budapesten eddig háromszor hallhattuk slágereit, most pedig visszatér első hazai koncertje színhelyére, hogy újra vele énekelhessünk július 7-én, a Budapest Parkban.

LP, azaz Laura Pergolizzi 2016-ban megjelent, Lost On You című slágerével vált ismertté, amely pillanatok alatt került 18 ország toplistájának az élére. LP őszinte és közvetlen művész, a társadalmi konvenciókra fittyet hány, ugyanakkor közönsége felé ugyanolyan empátiával fordul, amelyet dalai is sejtetnek.

A szomorú balladák és az ukulele LP védjegyének számítanak, mindeddig hét nagylemez őrzi dalait, a legutóbbi Love Lines-t Budapesten is bemutatta. Slágereit havi szinten több, mint 25 millióan hallgatják, rajongói világszerte követik gyakran telt házas turné állomásaira. LP páratlan diszkográfiájának magját univerzális himnuszok alkotják, valamint olyan dalok, amelyek a szerelmi bánat, az önismeret és úgy általánosságban az emberi létezés komplexitását vizsgálják.

LP eddig négyszer járt Magyarországon, először 2018-ban játszott nálunk, a Budapest Parkban, most pedig visszatér a „tett színhelyére”, hogy ismét bearanyozza a napunkat slágereivel július 7-én.

