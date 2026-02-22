2026. február 23. | hétfő | Alfréd nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
RILÈS: A DIY-ikon visszatér Budapestre - május 31-én a Budapest Parkban ad koncertet
Sean Paul először Budapesten, a Budapest Parkban ad koncertet
2026 a legendás előadók éve lesz
Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia
Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár
Love Will Bring You Home - Kiefer Sutherland Budapesten
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban
A The Sisters of Mercy visszatér a Dürer Kertbe
Bigger Than You Think! - a 25 éves Simple Plan Budapesten
Ricky Martin felrázza a Budapest Arénát
Kapcsolatok
LP (Laura Pergolizzi)
Live Nation Magyarország
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba

Határozott hangja és szívszaggató balladái – a Lost On You-val az élen - LP-t generációja egyik legszeretettebb énekes-dalszerzőjévé emelték. Korábban olyan sztároknak írt slágereket, mint Cher, Rihanna, Rita Ora vagy Christina Aguilera, majd kilépve a háttérből bebizonyította, hogy nemcsak a dalszerzéshez, de azok előadásához is hatalmas tehetsége van. Budapesten eddig háromszor hallhattuk slágereit, most pedig visszatér első hazai koncertje színhelyére, hogy újra vele énekelhessünk július 7-én, a Budapest Parkban.

LP, azaz Laura Pergolizzi 2016-ban megjelent, Lost On You című slágerével vált ismertté, amely pillanatok alatt került 18 ország toplistájának az élére. LP őszinte és közvetlen művész, a társadalmi konvenciókra fittyet hány, ugyanakkor közönsége felé ugyanolyan empátiával fordul, amelyet dalai is sejtetnek.

 A szomorú balladák és az ukulele LP védjegyének számítanak, mindeddig hét nagylemez őrzi dalait, a legutóbbi Love Lines-t Budapesten is bemutatta. Slágereit havi szinten több, mint 25 millióan hallgatják, rajongói világszerte követik gyakran telt házas turné állomásaira. LP páratlan diszkográfiájának magját univerzális himnuszok alkotják, valamint olyan dalok, amelyek a szerelmi bánat, az önismeret és úgy általánosságban az emberi létezés komplexitását vizsgálják.

LP eddig négyszer járt Magyarországon, először 2018-ban játszott nálunk, a Budapest Parkban, most pedig visszatér a „tett színhelyére”, hogy ismét bearanyozza a napunkat slágereivel július 7-én. 

Jegyek

[2026.02.22.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Zabálják a rajongók: Azonnal a lista élére lőtt Belano és a BSW új közöse
Disco felszabadulás MVM Dome-ban: Geszti új korszakának koncertpremierje
40 év rocktörténelem egyetlen estén: az Ossian jubileumi koncertje az Arénában
Akvárium, Lokál, Tűrhető dalok: élőben debütál a titokzatos Cent Grál
Ingyenes film + Bolyai románul: különleges programok a Gyulai Várszínházban
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban
Domingo, Hauser, Dimash: világpremier koncert az MVM Dome-ban ​
Színes emlékek a feledés homályából
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát
Geszti dupláz Szegeden
Harry Styles itt van, és azonnal sláger lett: megérkezett az Aperture újdonsága!
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?

Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
2025.12.16-...

Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Január 17-én került megrendezésre az idei...
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
Metalcore est a Barba Negraban
beszámolók még