Kapcsolódó cikkek
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Kapcsolatok
Rómeó Vérzik

Rómeó Vérzik nagykoncert az Akvában - Időpontváltozás 

Elég nehéz elhinni, hogy a felvidéki rock ’n roll brigád, vagyis Rómeó Vérzik kereken három évtizedet ünnepelt novemberben, hiszen ahogy a muzsikájuk, úgy ők maguk is örök ifjak. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy alig pihenték ki a tavalyi jubileumot, és alig indult el az újabb év - szám szerint már a 31. a zenekar életében-, máris újra úton vannak. Ezúttal a budapesti Akvárium Klubot veszik be pörgős dirty rockzenéjükkel, ahol ígéretük szerint több mint két órán át tépik majd a húrokat. Így a programba, ahogy Koppány megüzente, nem csak a minden alkalommal eljátszott megunhatatlan slágerek férnek bele, hanem ritkán vagy éppen régen játszott favoritok is előkerülnek.

„Egytől-egyig minden bulinkat imádjuk, de gondolom, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, a budapesti koncertjeink elég közel állnak a szívünkhöz, mert mindig azt érezzük, hazaérkeztünk. Ez a március 13-i dátum pedig több szempontból is különleges lesz, nem csak azért, mert itt tesztelem majd először hosszabb bulin a térdemet, hanem mert teljes mértékben lecseréltük a tavalyi év születésnapi setlistjét, így biztosan okozunk majd pár kisebb-nagyobb meglepetést.. vagy akár úgy is mondhatnám, remélem sikerül berobbantanunk a tavaszt..” – ajánlja magukat Koppány.

Szóval nem csak nosztalgiának, hanem igazi ugrálós-éneklős rockbulinak ígérkezik ez az este, már csak azért is, mert az időpontváltozás miatt a bulit lemondó Zanzibar helyett is helyt kell állnia Koppányék triójának, de ők kifejezetten szeretik a kihívásokat, így a ritkaságok mellett a legendás Az Ördög, az Isten, az Élet és a Halál, a Keleti rock és roll, a Kiskakas sem maradhat ki az estéből.

Vendég a 4OZ (Ozzy & Black Sabbath tributeband) lesz.

Jegyek

[2026.02.22.]

