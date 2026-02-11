A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa

Nem kell a King’s Crossig menni ahhoz, hogy átlépjünk a 9 és ¾-es vágányon: megnyitotta kapuit a világ egyik legsikeresebb vándorkiállítása, a Harry Potter™: A Kiállítás, a Green Event Hallban, Szentendrén.

Húsz varázslatos terem, tele játékokkal, eredeti filmes kellékekkel, jelmezekkel és díszletekkel, nem utolsósorban pedig egy személyre szabott utazással. Minden gyermeknek és gyermeklelkű felnőttnek óriási élmény, a Harry Potter-rajongóknak pedig egyszerűen kihagyhatatlan.

Itt te is varázsló lehetsz

Mindaz, amit eddig csak a filmekben láttunk, most testközelből tárul elénk. Amikor először léptem be a varázsvilág kapuján, rögtön olyan érzésem támadt, mintha egy átlagos mugli napból hirtelen a King’s Crossra, majd a Roxfort folyosóira csöppentem volna.

Izgalmas volt látni, ahogy a sok komoly felnőtt a regisztráció során egy perc alatt játékos gyermekké válik: házat, varázspálcát és patrónust választhattunk magunknak, és egy fotó is készült mindenkiről, amikor a mágneschipes karszalagot aktiváltuk a belépés előtt. Innentől a történet valóban személyessé válik: az interaktív pontoknál elég a karszalagot az érzékelőhöz érinteni, a rendszer pedig azonnal tudja, ki „játszik”, és hogy éppen melyik ház pontjai gyarapodnak.

Már a belépés is izgalmas volt, hiszen ehhez is használnunk kellett a jól ismert varázsigét: Alohomora! Skandálták együtt az újságírók és a fotósok, kinyílt az ajtó, és már fel is tárult előttünk a Tekergők térképe, a következő terem négy falára vetítve. Itt mi is felkerülhettünk a térképre, amikor az aranycikesszel jelölt pontokon leolvastuk a karszalagunkat.

Ritka kincs az első teremben

Rögtön a kiállítás első termében, még a Tekergők térképe előtti szobában találkozunk azzal a tárggyal, amely az egész varázsvilág alapját jelenti: a Harry Potter és a bölcsek köve legelső brit kiadásával. A könyv nemcsak gyűjtői ritkaság, hanem egy történet szimbóluma is.

Ez az a regény, amelynek megjelenése előtt J. K. Rowling több kiadó elutasításával is szembesült, ő azonban hitt Harry történetében. A könyvet sorra visszadobták, mielőtt végül 1997-ben, kis példányszámban megjelent. Akkor még senki nem sejthette, hogy ebből az elutasított történetből - és az abból készült első kiadásból - egy egész generációt meghatározó, globális univerzum nő majd ki. Egy nő, aki hitt az álmában, és milliókra volt óriási hatással.

A brit, keményfedeles első kiadásból mindössze ötszáz példány készült, így mára igazi gyűjtői ritkaságnak számít, amely akár több tízmillió forintért is gazdát cserélhet. A vitrinen belül egy amerikai borítós, magyar nyelvű példány is helyet kapott, finoman érzékeltetve, milyen utat járt be ez a történet az elmúlt közel harminc évben.

Ez a terem számomra, vállalkozó nőként különösen fontos üzenetet hordozott: a Harry Potter világa nem egyik napról a másikra született meg. Kitartás, hit és rengeteg elutasítás előzte meg, de végül sikerült áttörni a falakat. Pontosan ettől vált számomra és sok más nő számára is J. K. Rowling valódi példaképpé.

Eredeti jelmezek és kellékek testközelből

A kiállítás egyik legerősebb pillére, hogy a filmes világ tárgyai nem steril távolságban vannak „elzárva”, hanem kifejezetten közel engednek. Így egyszer csak azon kapod magad, hogy nemcsak azt nézed, mi van kiállítva, hanem azt is, hogyan készült: anyagok, részletek, kopások, kézzel varrt megoldások, mindaz, ami a filmekben elillan, itt szinte megfoghatóvá válik.

A roxforti házakhoz kapcsolódó terekben házanként találkozhatsz ikonikus szereplők jelmezeivel, pálcáival és relikviáival. Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) és Ron Weasley (Rupert Grint) mellett Sirius Black (Gary Oldman), Luna Lovegood (Evanna Lynch), Cho Chang (Katie Leung), Piton professzor (Alan Rickman), Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), Draco Malfoy (Tom Felton), Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) és Voldemort nagyúr (Ralph Fiennes) jelmezeit és kellékeit is megnézhettük.

A házak nevei az eredeti angol formában jelennek meg: Gryffindor (Griffendél), Slytherin (Mardekár), Ravenclaw (Hollóhát), Hufflepuff (Hugrabug). A „nagy klasszikusok” sem hiányoznak: a Teszlek Süveg, az aranycikesz, a Trimágus Kupa, a horcruxok és a Halál ereklyéi is felbukkannak és igen, a láthatatlanná tévő köpenynek is megvan a maga furfangos, humoros megoldása.

Roxfort-órák, amiken részt is veszel

Miután kiválasztottad a házad, a kiállítás bevezet a Roxfort nagytermébe, majd az üvegházban mandragórát ültethetsz, ami persze azonnal sikítani kezd, amint kihúzod.

Bájitaltanon megfőzheted a kedvenc főzetedet, jóslástanon pedig a jósgömbtől kapsz kissé homályos, de annál izgalmasabb üzeneteket.

A sötét varázslatok kivédése teremben én tényleg megküzdöttem a saját mumusommal, mert pont azt az állatot kaptam, amit még képen sem bírok. Úgyhogy szükség is volt a választott patrónusomra.

A kviddicses ügyességi játékok meglepően jó hangulatot hoznak: látványosan működnek gyerekekkel és felnőttekkel is, nem erőltetettek, és kifejezetten jólesik egy kicsit labdázni a kiállítás közepén. Tipikusan az a rész, amire könnyű rákattanni „csak még egyszer” alapon.

Imádtam, hogy a Roxforti csata során párbajozhattunk, beléphettünk a Mágiaügyi Minisztériumba, zsupszkulccsal utazhattunk, befekhettünk Harry Potter lépcső alatti gardróbszobájába, sőt még a Titkok Kamrájának ajtaját is közelről megnézhettük. Megpihenhettünk Hagrid kunyhójában, és benézhettünk Dolores Umbridge bántóan rózsaszín, pszichopata cicás irodájába is.

A nyitónapi sajtóbejáráson sokan voltunk, mégsem éreztük azt, hogy tolnak vagy siettetnek. Több ponton párhuzamosan futnak az interaktív állomások, a terek levegősek, és az egésznek van egy természetes sodrása: egyik élménytől a másikig haladsz, közben pedig állandóan azon kapod magad, hogy fotóznál, játszanál – vagy mindkettőt.

Nem érdemes összehasonlítani más kiállításokkal

Fontos a helyén kezelni: aki volt már a londoni stúdiótúrán, annak ez más lépték. A szentendrei kiállítás inkább egy gondosan válogatott, utazó élmény: kompaktabb terek, kevesebb „forgatási helyszín-mélység”, viszont sok interaktív elem és erős vizuális hatás. Cserébe pontosan azt tudja, amit ígér: pár órára elhiteti velünk, hogy a varázslat tényleg létezik.

És szerintem a varázslat valóban létezik. Méghozzá bennünk.

Ezt a szervezők sem bízták a véletlenre: mielőtt visszatérnél a mugli valóságba, a Disneylandhez hasonlóan itt is egy tematikus ajándékbolton keresztül vezet az út kifelé. Plüssök, pulcsik, pólók és relikviák sorakoznak a polcokon – a klasszikus daraboktól a gyűjtői jellegűekig. Könnyen lehet, hogy nem üres kézzel távozol. És ha mégis, az már tényleg erős akarat.

Mi két gyűjtői talárt is felpróbáltunk, hogy még pár percig élvezhessük a Roxfort varázsát. Bár a talárt végül nem vettem meg, két „vajsörrel”, egy aranycikesszel és egy Roxfort Expressz-kulcstartóval távoztam, hogy minden nap, amikor előveszem a kulcsom, emlékeztessem magam arra: a varázslat bennem él.

A tárlat május 1-ig látogatható. Ha teheted, ne hagyd ki, hiszen életre szóló élményt ad.

[2026.02.11.]