Telt házas koncert a koreai Omega X-en

2026. február 26.
 
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop koncertnek lehettünk szemtanúi. A hat tagú felállással turnézó fiúcsapat február 20-án lépett fel nálunk a 2026 OMEGA X EUROPE TOUR, RE: CONNECT elnevezésű turnéjuk során.

A banda épp a legnagyobb havazásban volt kénytelen Budapestre utazni. A csapat előző nap Bécsben lépett fel, és a koncerten el is mondták, hogy csak csütörtök éjfélre értek ide a hóhelyzet miatt.
 
A koncert napján azon aggodalmaskodtam, hogy fogok én feljutni Pestre, ha minket is utolér a havazás, de szerencsére az égiek is úgy akarták, hogy felérjek, és végül is mi megúsztuk szárazon. Ugyanakkor hallottam olyanról, aki sajnos nem jutott el a koncertre.
 
Amikor annak idején elkezdtem kpop koncertre járni, csodálkoztam, hogy mennyi jegytípus van egy-egy eseményre. Ezek az úgynevezett kiegészítő jegyek mindig tartalmaznak valami plusz szolgáltatást, legtöbbször a közös képet. És bár ez a csapat nem akkora kedvencem, mégis vettem egy vvip jegyet, ami számomra jó döntésnek bizonyult. 
 
Ezekhez a jegyekhez mindig megadják, meddig lehet azokat átvenni, így fél 3 után a helyszínen voltam. A jegyátvétel 4-ig tartott, és meglepetésemre figyelembe vették a jegyen lévő sorszámot is. Az nem lepett meg, hogy utolsó előtti voltam a kategóriámban, az sokkal inkább, hogy mégis sikerült az első sorba odaférnem, ami egy kpop koncerten felér egy győzelemmel. 
 
Ismerősömmel nagyon örültünk, mikor végre bejutottunk, mert elég hűvös idő volt aznap. A szigorú menetrend szerinti közös fotó után pedig el is foglalhattuk a helyünket a színpad előtt.
 
Bár ránéztem a menetrendre, el is felejtettem, hogy láthatjuk a "soundchecket" is. Amíg felocsúdtam, a fiúk már jöttek is, és elkezdődött a hangpróba. Három dalt kaptunk, mellé sok "finger heart"-ot. Ez a koreai ujj-szív szimbólum a szeretet egyik jelképe. Nekem is sikerült bezsebelnem belőle a maknae-től, aki a legfiatalabb tagot jelenti egy csapatban. 
 
A soundcheck és a koncertkezdés előtt elég sok időnk volt még a kezdésig, de valamivel 19 óra után végre elkezdődött a koncert. 
Az egyik legnagyobb slágerükkel, a Junk Food-al indult a buli, amivel gyorsan megadták az alaphangulatot. Megtanultak magyarul bemutatkozni, és sokszor megemlítették, mennyire szeretnének több időt eltölteni Magyarországon, amire most nem volt lehetőségük, pedig szívesen elmentek volna az egyik termálfürdőbe is. 
 
Az egyik tag, Xen nálunk ünnepelte 28. születésnapját. Láthatóan nagyon meghatódott a felköszöntésen, a fanok különleges meglepetéssel készültek számára. Előkerültek a meglepetésbannerek, és egy torta is. Ráadásul a mi oldalunkat érte az a megtiszteltetés, hogy lepacsizott velünk. A srác ugyanis az egyik pillanatban fogta magát és leugrott a színpadról, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzánk. Megfigyeltem, hogy szépen lassan kezet fogott a fél első sorral, nagyon aranyos volt. 
 
A koncert második felében aztán tényleg beindult a buli. A fiúk (Jaehan, Sebin, Xen, Jehyun, Kevin és Yechan) óriási partyt csináltak. Szokásom néhány videót készíteni, de úgy voltam vele, hogy inkább elteszem a telefont, aztán amikor elkezdődött a videó szelfizés, mégis elővettem. A mellettem lévő kínai lányhoz vagy négyen odajöttek, aztán amikor kezdtem feladni, jött Jaehan. Rá aztán végképp nem számítottam, de végül csak hozzákerült a telefonom és nagyon boldoggá tett azzal a videóval. Ráadásként odajött mellé Jehyun is.
 
Kiemelném a dalok közül az Ice Tag-ot, a Vamost, az Actiont, amik nekem is nagy kedvenceim. Az Omega X egy olyan bulit csinált, amit még sokáig emlegetni fogunk.
 
Setlist:
 
1) Junk Food
2) What' s goin' on'
3) Venus
4) Dance with you
5) Airplane
6) Love+
7) Touch
8) Binary star
9) Please
10) Play dumb
11) Ice tag
12) Island
13) Vamos
14) 12.24
15)  Action
16) Love me Like
17) Omega X
18) Baila con ox
19) Take'EM all
 
Szigeti Emese
 

[2026.02.26.]

