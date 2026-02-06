Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk

2025. december 02-án visszatért hozzánk a Battle Beast zenekar a Barba Negra Red Stage színpadára, mi pedig megnéztük.

Két előzenekar is tiszteletét tette a turnén.

Első fellépő a Majestica zenekar. A 2000-ben Tommy Johansson által alapított zenekar szimfonikus power metal muzsikájáról híres. Tommy-t ismerhetjük még a Sabaton zenekarból is, ahol a gitáros pozíciót töltötte be, jelen esetben pedig front ember, énekes, és gitáros poszton tetszeleg. Jó kis dallamos, fülbemászó, power metal showt játszottak nekünk, piróval, tűzijátékkal, mindennel, ami kell a jó hangulathoz a jó zenén túl.

Második előzenekar a 2022-ben Németországban alakult power metal banda, a Dominum.

Egészen energikus showt hoztak, bár az énekes nekem Beast In Black énekes Yannis 2. 0, de ez nem vett el a műsor értékéből, szuper hangulattal és dalokkal készültek a bő negyven perc műsor időjükre.

Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadon a Battle Beast zenekar.

A 2005-ben alakult finn power metal zenekar az elmúlt években egyre népszerűbb lett nálunk is.

Noora 2012 óta tölti be az énekesi pozíciót. Ezen az estén is extravagáns fekete bőr szettben, denevér szárnyakkal, haját szarvakként viselve robbant be a színpadra.

Két órán át rendületlenül hibátlanul énekelte végig a showt, közben szaladgálva a zenekar tagokkal, vagy tagok között. A csapat megkóstolta a pálinkát is, amit lelkes rajongók szállítottak a közönségből. Ki is fogott a basszusgitároson rendesen, majdnem elájult a színpadon, úgy látszik, a magyar pálinka a finn vodka párját ritkítja (haha).

A színpad elején elhelyezett emelvényeket szépen kihasználták pózolás céljára zenészeink, gitár szólókban sem volt hiány. Új albumuk 2025 októberében jelent meg, erről is készültek néhány dallal. A végére természetesen a giga slágert hagyták, záró nótaként mindenki örömére felcsendült a „Wings of Light”, amit teli torokból üvöltve énekeltünk együtt a zenekarral.

Friss hír: 2025 decemberében Noora kilépett a zenekarból tizenhárom év után, hogy szóló karrierjére koncentrálhasson.

Örülök, hogy láttam ezt a szuper showt még Nooraval, aztán meglátjuk mit – illetve kit – hoz a jövő – a jövőbeli énekesnő személyében.

Balázs Adrienn

Videók



Setlist:

Battle Beast:

1. Straight to the Heart

2. Master of Illusion

3. Last Goodbye

4. Here We Are

5. No More Hollvwood Endings

6. Eve of the Storm

7. Blood of Heroes

8. Where Angels Fear to Fly

9. Watch the Sky Fal

10. Twiliaht Cabaret

11. Bastard Son of Odir

12. Angel of Midnight

13. Steelbound

14. Eden

Encore:

15. The Lona Road (Live, guitar and keyboard parts)

16. The Imperial March (Darth Vader's Theme (John Williams cover)

17. King for a Day

18. Wings of Light

[2026.02.06.]