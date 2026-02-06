2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Hat év után headliner turnéval jön a Jinjer Budapestre!
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
Jön az In Flames
Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten! 
Jön a Totális Metal 40 
Jön az AWS Madách 2.0 koncertfelvétele - Premieren a 2359
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
Kapcsolatok
H-music
Battle Beast

Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk

2025. december 02-án visszatért hozzánk a Battle Beast zenekar a Barba Negra Red Stage színpadára, mi pedig megnéztük.

Két előzenekar is tiszteletét tette a turnén.

Első fellépő a Majestica zenekar. A 2000-ben Tommy Johansson által alapított zenekar szimfonikus power metal muzsikájáról híres. Tommy-t ismerhetjük még a Sabaton zenekarból is, ahol a gitáros pozíciót töltötte be, jelen esetben pedig front ember, énekes, és gitáros poszton tetszeleg. Jó kis dallamos, fülbemászó, power metal showt játszottak nekünk, piróval, tűzijátékkal, mindennel, ami kell a jó hangulathoz a jó zenén túl.

Második előzenekar a 2022-ben Németországban alakult power metal banda, a Dominum.

Egészen energikus showt hoztak, bár az énekes nekem Beast In Black énekes Yannis 2. 0, de ez nem vett el a műsor értékéből, szuper hangulattal és dalokkal készültek a bő negyven perc műsor időjükre.

Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadon a Battle Beast zenekar.

A 2005-ben alakult finn power metal zenekar az elmúlt években egyre népszerűbb lett nálunk is.

Noora 2012 óta tölti be az énekesi pozíciót. Ezen az estén is extravagáns fekete bőr szettben, denevér szárnyakkal, haját szarvakként viselve robbant be a színpadra.

Két órán át rendületlenül hibátlanul énekelte végig a showt, közben szaladgálva a zenekar tagokkal, vagy tagok között. A csapat megkóstolta a pálinkát is, amit lelkes rajongók szállítottak a közönségből. Ki is fogott a basszusgitároson rendesen, majdnem elájult a színpadon, úgy látszik, a magyar pálinka a finn vodka párját ritkítja (haha).

A színpad elején elhelyezett emelvényeket szépen kihasználták pózolás céljára zenészeink, gitár szólókban sem volt hiány. Új albumuk 2025 októberében jelent meg, erről is készültek néhány dallal. A végére természetesen a giga slágert hagyták, záró nótaként mindenki örömére felcsendült a „Wings of Light”, amit teli torokból üvöltve énekeltünk együtt a zenekarral.

Friss hír: 2025 decemberében Noora kilépett a zenekarból tizenhárom év után, hogy szóló karrierjére koncentrálhasson.

Örülök, hogy láttam ezt a szuper showt még Nooraval, aztán meglátjuk mit – illetve kit – hoz a jövő – a jövőbeli énekesnő személyében.

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
Battle Beast:
1. Straight to the Heart
2. Master of Illusion
3. Last Goodbye
4. Here We Are
5. No More Hollvwood Endings
6. Eve of the Storm
7. Blood of Heroes
8. Where Angels Fear to Fly
9. Watch the Sky Fal
10. Twiliaht Cabaret
11. Bastard Son of Odir
12. Angel of Midnight
13. Steelbound
14. Eden
Encore:
15. The Lona Road (Live, guitar and keyboard parts)
16. The Imperial March (Darth Vader's Theme (John Williams cover)
17. King for a Day
18. Wings of Light

[2026.02.06.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?
"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Az ember is változik, nem? - Megjelent a Stula Rock harmadik nagylemeze
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
Geszti dupláz
Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház
Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Jön az AWS Madách 2.0 koncertfelvétele - Premieren a 2359
Új bemutatóra készül a Déryné Társulat: Tripla tréfa - Három Csehov egy felvonásban
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Már több mint 7000 óvodás élhette át a bábszínház varázsát
Jubileumi koncerttel ünnepel a 30 éves Cry Free!

Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Meghallgattuk a Budafoki Dohnányi Zenekar...

Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
November 27-én két év után visszatért...
A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk
Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel
Notre-Dame de Paris az Arénában - képekben
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
beszámolók még