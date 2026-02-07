Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán

Március 14-én a MOMkultban Laposa Julcsi és zenekara interaktív előadással kelti életre a Kárpát-medence népzenei hagyományait. A gyerekek nemcsak hallgatói, hanem aktív résztvevői is lesznek az élménynek: közös éneklés, tánc és játékos tanulás vár rájuk, ráadásul a részvétel ingyenes, előzetes regisztrációval. ​

A Kárpát-medence népzenei hagyományai elevenednek meg Laposa Julcsi és zenekara interaktív előadásában március 14-én a MOM Kulturális Központban.

Az MVM Classic&Club családi koncertjén elhangzó dalok között vannak, amelyek felidézik néphagyományainkat és közös ráhangolódást jelentenek a húsvétra, mások pedig nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez kapcsolódnak. Laposa Julcsi kulturális missziójának tekinti a népzene erejének, valamint a magyar népszokások, néphagyományok megismertetését és átörökítését a fiatal generációnak - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az interaktív koncerten a gyerekek nemcsak zenei ismereteiket fejleszthetik, hanem a zenekarral együtt énekelve és táncra perdülve válhatnak az esemény aktív résztvevőivé. Az eseményen Hardi András és Hardiné Partics Edina néptáncos is fellép: közreműködésükkel a kicsik az évszakhoz kapcsolódó mondókák mellett a kapcsolódó táncok alaplépéseivel is megismerkedhetnek. A koncerten a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött az mvmclassicclub.hu oldalon.

[2026.02.07.]