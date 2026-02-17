2026. február 17. | kedd | Donát nevenapja
 
Kapcsolódó cikkek
A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre
Kapcsolatok
Depeche Mode
Borlai Gergő
Lotfi Begi (DJ Behnam)
Lányi Lala
Kapcsolódó események
101 HANG - Depeche Mode Special Tribute 2026
[2026. december 10.
csütörtök 20:00]

101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026

Idén még mélyebbre merülünk a Depeche Mode életművének meghatározó dalaiban. A dalválogatás koncentrált és feszes, miközben megőrzi a zene személyes, érzelmi erejét, és a megszokott Depeche Mode hangzás új megvilágításba kerül, őszinte rajongással közelítve az eredeti művekhez.

A 2026-os koncepció: minden hang közel kerül a közönséghez. Teljes rétegzettségében bontakozik ki a szimfonikus zenekar és a 45 fős férfikórus, ez egyedülálló formáció Magyarországon. A dalok árnyalatai tisztábban és erőteljesebben érvényesülnek.

Az idei koncertnek házon belül egy munkacímet adtunk: Black Celebration.
Tudatosan visszanyúlunk ahhoz az alkotói korszakhoz, amikor a Depeche Mode már megtalálta saját zenei identitását, ugyanakkor bátran kísérletezett a hangzással. Ebből az időszakból születtek azok a meghatározó dalok, amelyek ma is elementáris erővel hatnak a közönségre. Az azonos című album idén 40 éves, így a „Black Celebration” nem csupán munkacím, hanem tisztelgés egy ikonikus korszak előtt.

101 HANG

Az előadás hangsúlyosabban épít az ipari hangzással harmonizáló férfikar és a szimfonikus megszólalás erejére. A repertoárban kiemelt szerepet kapnak a Black Celebration, a Music for the Masses és a Violator korszak kultikus darabjai. A hangszerelés dinamikusan váltakozik: hol a férfikar és az énekhang kerül előtérbe, hol a zenekari hangzás dominál, majd a közös megszólalás teremti meg az est csúcspontjait.

Riederauer Richárd, a karmester így fogalmaz:
"Nem klasszikus értelemben vett „átdolgozásról” van szó. A szimfonikus zenekar és a férfikar segítségével a Depeche Mode zenéjének mélyebb rétegeit világítjuk meg. Olyan ez, mintha új szögből néznénk valamit, amit már ismerünk – így új részletek válnak láthatóvá. Ez az egyetlen út, hogy megőrizzük az eredeti karaktert, és ne erőltessünk semmit a zenéjükre."

Program:
- 18.30 - Kapunyitás
- 18.30-19.15 - Hegyi Gusztáv & Torro - electro-minimal
- 19.15-20.00 - Bernathy - live act
- 20.00-22.30 - 101 HANG Depeche Mode Special Tribute

Jegyvásárlás itt!

Kiknek ajánljuk?

- Depeche Mode rajongóknak
- Élőzene-szeretőknek, akik egy monumentális, több mint 100 zenészt felvonultató produkciót keresnek
- Azoknak, akik közösségi élményt keresnek

Az állótér a bulizni vágyók energiáját, a kényelmes ülőhelyek pedig a nyugodt hallgatás élményét kínálják.

A szervezőkről: Friends Club Hungary

A 101 HANG nem hagyományos tribute és nem hagyományos szimfonikus koncert: több mint 100 zenész, elismert magyar énekesek, szakemberek, karmester és kreatív művészeti csapat garantálja a hitelességet, miközben a teljes produkció – a hangszereléstől a vizuális világig – magyar alkotói csapat munkája. Több mint koncert, művészi alkotás: minden hang, fény és kisfilm a Depeche Mode világát idézi, a zenészek és a közönség közös energiájában. Rajongóktól rajongóknak.

A 101 HANG minden évben új koncepcióval születik újjá. A cél: hogy az év végi Fekete Ünnep hagyománnyá váljon és minden évben új arcát mutassa.

[2026.02.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
