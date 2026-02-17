101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026

Idén még mélyebbre merülünk a Depeche Mode életművének meghatározó dalaiban. A dalválogatás koncentrált és feszes, miközben megőrzi a zene személyes, érzelmi erejét, és a megszokott Depeche Mode hangzás új megvilágításba kerül, őszinte rajongással közelítve az eredeti művekhez.

A 2026-os koncepció: minden hang közel kerül a közönséghez. Teljes rétegzettségében bontakozik ki a szimfonikus zenekar és a 45 fős férfikórus, ez egyedülálló formáció Magyarországon. A dalok árnyalatai tisztábban és erőteljesebben érvényesülnek.

Az idei koncertnek házon belül egy munkacímet adtunk: Black Celebration.

Tudatosan visszanyúlunk ahhoz az alkotói korszakhoz, amikor a Depeche Mode már megtalálta saját zenei identitását, ugyanakkor bátran kísérletezett a hangzással. Ebből az időszakból születtek azok a meghatározó dalok, amelyek ma is elementáris erővel hatnak a közönségre. Az azonos című album idén 40 éves, így a „Black Celebration” nem csupán munkacím, hanem tisztelgés egy ikonikus korszak előtt.

101 HANG

Az előadás hangsúlyosabban épít az ipari hangzással harmonizáló férfikar és a szimfonikus megszólalás erejére. A repertoárban kiemelt szerepet kapnak a Black Celebration, a Music for the Masses és a Violator korszak kultikus darabjai. A hangszerelés dinamikusan váltakozik: hol a férfikar és az énekhang kerül előtérbe, hol a zenekari hangzás dominál, majd a közös megszólalás teremti meg az est csúcspontjait.

Riederauer Richárd, a karmester így fogalmaz:

"Nem klasszikus értelemben vett „átdolgozásról” van szó. A szimfonikus zenekar és a férfikar segítségével a Depeche Mode zenéjének mélyebb rétegeit világítjuk meg. Olyan ez, mintha új szögből néznénk valamit, amit már ismerünk – így új részletek válnak láthatóvá. Ez az egyetlen út, hogy megőrizzük az eredeti karaktert, és ne erőltessünk semmit a zenéjükre."

Program:

- 18.30 - Kapunyitás

- 18.30-19.15 - Hegyi Gusztáv & Torro - electro-minimal

- 19.15-20.00 - Bernathy - live act

- 20.00-22.30 - 101 HANG Depeche Mode Special Tribute

Kiknek ajánljuk?

- Depeche Mode rajongóknak

- Élőzene-szeretőknek, akik egy monumentális, több mint 100 zenészt felvonultató produkciót keresnek

- Azoknak, akik közösségi élményt keresnek

Az állótér a bulizni vágyók energiáját, a kényelmes ülőhelyek pedig a nyugodt hallgatás élményét kínálják.

A szervezőkről: Friends Club Hungary

A 101 HANG nem hagyományos tribute és nem hagyományos szimfonikus koncert: több mint 100 zenész, elismert magyar énekesek, szakemberek, karmester és kreatív művészeti csapat garantálja a hitelességet, miközben a teljes produkció – a hangszereléstől a vizuális világig – magyar alkotói csapat munkája. Több mint koncert, művészi alkotás: minden hang, fény és kisfilm a Depeche Mode világát idézi, a zenészek és a közönség közös energiájában. Rajongóktól rajongóknak.

A 101 HANG minden évben új koncepcióval születik újjá. A cél: hogy az év végi Fekete Ünnep hagyománnyá váljon és minden évben új arcát mutassa.

