Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk

Január 22-én visszatért hozzánk a Beyond the Black bandája lét előzenekar társaságában.

Első fellépőnk Seraina Telli svájci rock, hard rock, progresszív rock, heavy metal énekesnő, aki 2010 óta aktív a zenei pályán.

Több hangszeren is játszik, amellett, hogy énekel, dalokat ír. Több zenekarban is megfordult, 2019 óta fókuszál szóló karrierjére. Üdítő fél órával készült nekünk, remélhetőleg hamarosan önálló esttel is visszatér hozzánk.

Következett a 2016-ban Kölnben alakult melodic post hardcore metal banda a Setyoursails csapata.

A zenekar a rasszizmus szexizmus és homofóbia ellen szólal fel legtöbbször szókimondó dalszövegeiben.

Az énekesnő szuggesztív, karakteres hangjával magával ragadja a közönség figyelmét, egy pillanatra nem állt meg a negyven perc alatt ének és sikolyok közepette szántotta fel a színpadot.

Várjuk vissza önálló koncertre őket is.

Máris elérkeztünk az este főszereplőjéhez.

Színpadon a Beyond the Black zenekar.

A német szimfonikus metal csapat 2014-ben alakult. Jennifer, énekesnő amellett, hogy csodálatos orgánummal rendelkezik, több hangszeren is játszik (zongora, akusztikus gitár, teljesség igénye nélkül).

Legújabb lemezük idén január 9-én jelent meg  tehát egészen friss lemezbemutató is egyben a turné, az új albumról is jó néhány szerepel a setlistben. A színpadképet középen kivetítővel dobták fel – ha Jennifer üdesége kevés lett volna valakinek. A leglátványosabb eleme a koncertnek amikor Jennifer angyal szárnyakat öltve énekelt pár dalt, ez volt a kedvenc részem. Előtte és utána dinamikusabb dalokkal készült a zenekar, ezek alatt a közönség mondanom sem kell, hogy szakadatlanul tombolt.

Voltak dalok amiket Jennifer acapella vezetett fel az első verse erejéig, ezeknél a daloknál lehetett legjobban kivenni kristálytiszta gyönyörű hangszínét, amit a gitáros gitárszólói mellett másod vokálból a megfelelő daloknál hörgéssel egészített ki, így volt teljes a kép. A dob szóló is érdekes volt, mert nem a szokásos hétköznapi dob szólót láthattuk csupán, hanem egy elektronikus dobon is dobolt a gitáros másod dobosként két dal erejéig.

Ismét szuper este részesei lehettünk három zenekarral.

A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
Beyond the Black:
1. Break the Silence
2. Hvsteria
3. Rising High
4. Heart of the Hurricane
5. Reincarnation
6. Songs of Love and Death
7. Synth Medley (Paralyzed/ Wounded Healer)
8. Ravens
9. The Flood
10. Lost in Forever
11. Written in Blood
12. Let There Be Rair
13. When Angels Fal
14. Shine and Shade
15. In the Shadows
Encore:
16. The Art of Being Alone
17. Running to the Edge
18. Halleluiah

[2026.02.22.]

