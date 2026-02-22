Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban

Január 17-én került megrendezésre az idei első „mini fesztivál” a Barba Negra Red színpadán, öt zenekar társaságában.

Első zenekar a 2008-ban alakult kaliforniai kalóz metal banda, The Dread Crew of Oddwood.

Stílusukban akusztikus folk metal keveredik kalóz metallal. Érdekes fél óra volt kezdésképp.

Második zenekar a teljes (jó értelemben) elmeháborodott „flamingó metalt” játszó csapat, a 2003-ban alakult norvég folk metal banda, a Trollfest.

A csapat minden egyes tagja rózsaszín flamingó szettben/jelmezben lépett színpadra, teljesen bolondok, imádtuk őket.

Megtornáztatták a közönséget, ketté osztva a nézőteret egy virtuális vonallal, hol az egyik hol a másik oldalon kellett guggolni vagy épp felugrálni a zene ritmusára. Az egyik tag még vonatozásra is invitált mindenkit, le is ugrott közénk, el is indult s „vonat”, (és nem szakadt meg a szívünk se, haha), kanyargott a Barba Negra küzdőterén körbe-körbe, aztán visszaértünk a „helyi járattal” a kiindulási pontra, a színpadhoz.

Bő ötven percet játszottak, mielőtt búcsút intettek nekünk kedvenc flamingóink.

Következett a 2002-ben alakult holland folk-viking metal csapat, a Heidevolk legénysége.

Nagy kedvenceim ők, mindig biztosak lehetünk benne, hogy jól szórakozunk, és hatalmas bulit csapnak. Rögtön kezdésképp egy kis mosh pitre ösztönözték a nagyérdeműt.

Utána eveztünk egy kicsit a tengeren a zenekarral és a nagyérdeművel jó kalózként.

Lendültek a metal villák és az öklök a magasba, zászló lengetés, füst, piró, minden volt ami kell egy ilyen koncerten.

Máris érkezett az 1997-ben alakult finn folk metal csapat, a Finntroll zenekar. Jó párszor láttam már őket, még az előző énekessel is 2004-ben az E -klubban (nem tegnap volt).

Itt jobbnak láttam a szélére távozni a küzdőtérnek, közép második sorból, itt akkora pogó alakult ki.

Az énekes Vreth félmeztelen felsőtesttel énekelte, hörögte, táncolta(!) végig a koncertet, nagyon élte az estét, így mi is.

Kis szünet és érkeztek is az este főszereplői, színpadon az 1993-ban alakult finn folk metal csapat, a Korpiklaani legénysége.

A csapat már több mint három évtizede van porondon, megszámlálhatatlan lemezzel és tagcserével a két alapító tagon kívül.

2025 novemberében jelent meg legutóbbi albumuk, erről is hoztak jó néhány nótát. Az énekes ahogy az már lenni szokott, most sem volt épp józan, mindig vidámra issza magát koncertre, ezt sosem tagadta. Ezáltal az átkötő szövegek értelmezhetetlenek voltak, ugyanis a szavakat sem értettük, amit próbált mondani (pedig beszélek angolul, de ez valami finn/angol keveréknyelv volt). Ellenben a műsor, a koncert annál parádésabb volt. A színpad egy erdővé volt alakítva képileg, középen kivetítő az aktuális lemezborítókkal, illetve vizuális vetítéssel, klip részletekkel a megfelelő daloknál, fenyőfával, némi műhóval, és fa kellékekkel nomád hangulatot teremtve. Piró elemekkel is élt most a zenekar, valamint természetesen tangóharmonika, hegedű és egyéb népi hangszerek is játszottak a gitárok mellett. Magam részéről imádom ezt a fajta „mulatós metalt”, aminek a zenekar zászlóvivője. Nagy meglepetés sosem ér minket, mindig nagyon jól szórakozunk és bulizunk. Most is volt tánc pogóval vegyítve, ami crowd surfingben végződött, volt olyan tag, aki hatszor is végig evezett a közönség tetején, nagyon élte a közönség is a koncertet. Mondanom sem kell, hogy a „Vodka” dallal zárult a buli, ahogy mindig, évek óta a zenekar esetében.

Remekül szórakoztunk még sok ilyet nekünk, a szervezésért köszönet a H-Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Heidevolk:

1. Ontwaakt

2. Ostara

3. Walhalla wacht

4. Ynawaz' zonen

5. A Wolf in My Heart

6. Oeros

7. Drinking with the Gods (Valhalla)

8. Vulgaris magistralis (Normaal cover)

9. Nehalennia

Finntroll:

1. Midvinterdraken

2. Manniskopesten

3. Solsagan

4. Fiskarens fiende

5. Blodsvept

6. Nedgang

7. Svartberg

8. Mask

9. Trollhammaren

10. Nattfödd

11. Skogsdotter

12. Jaktens tid

13. Ormfolk

Korpiklaani:

1. Hunting Song

2. Wooden Pints

3. A Man With a Plan

4. Happy Little Boozer

5. Aita

6. Kalmisto

7. Ammanhauta

8. Tuli kokko

9. Levaluhta

10. Paat pois tai hirteer

11. Lonkkaluut

12. Ruumiinmultaa

13. Gotta Go Home Boney M cover)

14. Viima

15. Metsamies (with drum solo in the middle)

16. Saunaan

17. Vodka

