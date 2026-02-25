2026. február 25. | szerda | Géza nevenapja
 
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"

Ferenczi György és a Rackajam Milyen lárma című dala igazi hangulatrobbanás: borfröccsenés, nevetés és csókok kavarognak a csapszékben, miközben a vitézek tudják, hogy holnap talán már a csatatéren lesz dolguk. A zenekar energikus, szívből jövő előadásában a népi hagyomány és a modern ritmus találkozik – egyszerre buzdít életörömre és gondolkodtat el a pillanat törékenységéről. Egy igazi zenei kuriózum, amit most különösen ajánlunk meghallgatásra.

[2026.02.25.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
