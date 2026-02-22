Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt

Az Erkel Színház bemutatta új, nagyszabású musicalprodukcióját, a Hogyan tudnék élni nélküled? című előadást, amely már premierjét megelőzően rendkívüli érdeklődést váltott ki. A produkcióra egy nap alatt (!) összesen 46 ezer jegy kelt el, ami egyértelműen jelzi a közönség kiemelkedő várakozását és a musical jelentőségét a hazai színházi életben. A premierhétvége minden napján álló ováció fogadta a darabot, mely - minden túlzás nélkül - egy új szintre emelte a hazai musicalszínjátszás élményét.



Szente Vajk rendezése innovatív színházi és filmes eszközök ötvözésével teremt különleges színpadi világot. A produkció dinamikus látványvilága, bravúros koreográfiája (Túri Lajos Péter) és komplex színpadi megoldásai új dimenziót nyitnak a nagyszínházi musicaljátszásban, miközben a történet térben és időben is folyamatosan változó formában bontakozik ki.

Az előadás különleges elemei közé tartozik, hogy a Kuplung zenekar - Ember Márk, Marics Péter/Veréb Tamás, Kirády Marcell) - már a színház előtt, az utcán, élő énekkel kapcsolódik be a történetbe, amelyet a közönség valós idejű streaming közvetítésen keresztül követhet. Ez a megoldás a színházi élményt a hagyományos tér keretein túlra is kiterjeszti.



Az Erkel Színház közönséggel történő kommunikációjára és Szente Vajk kreatív rendezői megoldásaira is oly jellemző, hogy a nézők több jelenetben, aktívan bevonódnak ebben a produkcióban is. A látványvilág meghatározó eleme egy olyan jelenet is, amelyben egy focilabda gurul végig a teljes nézőtéren, aktív kapcsolatot teremtve a színpad és a közönség között. Az előadás egyik kiemelkedő vizuális csúcspontja a Balaton megjelenítése, amely egy nagyszabású, szemkápráztató színpadi megoldás révén kel életre, és maradandó élményt nyújt a nézők számára. A darab végén Novai Balázs (Fehér Tibor/Puskás Péter) producer üzlettársának szerepében minden este más-más művész vagy akár a hazai közélet ismert személyisége lép színpadra. A premierhétvégén például Valkusz Milánt vagy Király Viktort is láthattuk, de várható még további előadóművész, neves sportember és híres humorista is.



„A Hogyan tudnék élni nélküled? musical bemutatója egy újabb mérföldkövet jelent az Erkel Színház életében. A kiemelkedő érdeklődés, az eladott jegyek száma és a közönség visszajelzései egyaránt megerősítik, hogy egy hosszú távon meghatározó, nagyszabású produkció született; amelyet a tervek szerint a közönség még évtizedeken át láthat majd” - mondta el Szente Vajk.

Erkel Színház

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

