Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk

2025.12.16-án több, mint egy évtizedes várakozás után Budapesten lépett fel az amerikai Big Time Rush fiúbanda, az MVM Dome színpadán.

Óriási élmény volt a koncert, élő zenekarral, és hatalmas show-val, és persze nem utolsó sorban a négy sráccal, akik időközben kamasz fiúkból (szép) férfivá cseperedtek.

No de haladjunk időrendben.

Előzenekarként Kately Tarver énekesnő lépett fel, bő fél órás műsorral.

Őt is a sorozatból (erről mindjárt később) ismerhetjük, ahol Jo Taylor karakterét alakította.

Kellemes kis bemelegítés volt az őrület előtt, ami ránk várt az este további részén.

A Big Time Rush egy amerikai fiúcsapat, akik először csak egy sorozatot akartak készíteni, illetve készítettek is anno a Nickelodeon csatornára, négy évaddal (2009-2013), aminek alapsztorija, hogy fiú bandát alapít a négy gimis jégkorong játékos srác.

James, Logan, Kendall, Carlos, ők a Big Time Rush csapat.

Ugyanis a sorozat annyira népszerű lett, hogy a rajongók hosszas követelésére valósággá is vált, és az életben is turnéra indultak, hogy színpadra vigyék a négy évadot, és megcsillogtassák zenei tehetségüket élőben is.

A sorozatot egyébként most is meg lehet tekinteni a Sky Showtime Hungary stream szolgáltató kínálatában.

Kezdésképp az óriási hatalmas kivetítőn (minden oldalon volt egy, középen pedig egy gigantikus méretű terült el) a sorozat főcím zenéje csendült fel, a srácokkal a kivetítőn. Már itt fülsüketítő sikítás vette kezdetét a közönség részéről. A fiúk szó szerint egy konfetti robbanással érkeztek a színpadra.

A színpad elképesztően látványosan monumentálisra sikerült. Lépcsőzetesen, emelvények, „csúszdák”, (legalábbis a fiúk annak használták az emelvények kifutóit), középen kifutó.

Három szintű volt a színpad, a zenészeket jobb oldalra helyezték biztonságba egy külön emelvényen, hogy a fiúk kedvükre rohangálhassanak, szaltózhassanak, csúszdáshassanak a hatalmas színpadon.

Magam részéről James és Logan a kedvenceim, de mindegyik srácnak csodás hangja van, élőben, élő zenekarral karöltve jöttek a slágereik egymás után. Megelevenítették a sorozat minden elemét, amennyire lehetett. A színpad felett mozaik alakban voltak a kivetítők elhelyezve széltében, ez iszonyat látványos, térhatású megoldás volt.

A fiúk hol együtt táncoltak négyen, tökéletes összhangban, hol négy fele széledtek, iszonyat szuggesztívek, próbáltak mindenkivel kontaktot teremteni akár pár másodpercre, legalább egy integetés, vagy kacsintás, mosoly erejéig. Olykor hangszert is ragadtak maguk is, az akusztikus blokkban, illetve a szóló dalaiknál.

A két és fél óra alatt az egész MVM Dome táncolt, és üvöltve énekelte együtt a dalokat a csapattal. Valahányszor előre jöttek a kifutóra, irgalmatlan sikítás kísérte minden megnyilvánulásukat. Itt kiemelném, hogy (minőségi) fiú banda koncerten még nem láttam ennyi pasit, mint itt. 50-50 százalék volt a fiúk-lányok aránya, és emellett teljesen vegyes, legalább két-három generációnyi korosztály is képviselte magát.

Az első blokk végén „Gustavo” azaz Stephen Glickman is tiszteletét tette, zongora mögé pattanva. A sorozat „Gustavoja” fedezi fel a fiúkat. Ebben a blokkban egyesével énekeltek vele duettet a srácok.

Kis szünet következett, de itt sem hagytak minket unatkozni, a fiúk a kivetítőn jelentek meg, ameddig átöltöztek, addig a kivetítőn is többször váltottak szettet. Az egyik ilyen szett váltás alatt gitár szóló, a másik alatt dob szóló ment, ezt is megértem, fiú banda dob és gitárszólóval, na de nem akarok „megmondtamozni”.

A színpad emelvények széle nem mellesleg led lámpákkal volt kivilágítva, amik a dalok ritmusára különböző színekben pompáztak, és nem utolsó sorban hasznosak is voltak, amikor a fiúk egyik végéből a másik végébe ugrándoztak –szó szerint – a színpadnak, hogy nehogy baleset történhessen.

A színpad második felében „áteveztek” a srácok a kis színpadhoz, nem volt egyszerű, mert „mindenkivel is” pacsizniuk, szelfizniük kellett, aki karnyújtásnyira elérhető távolságban volt.

A közönség leglelkesebb tagjai még a harmadik emeleten is táblákkal, és különböző rajongói üzenetekkel készültek a fiúknak. Én is hátra rongyoltam a kis színpadhoz, így én is közelebb kerülhettem valamennyire a fiúkhoz -aki nem reggeltől állt ott, esélye nem volt bytheway az első sorokhoz, de nagy respect minden rajongónak, aki egy napot is vár kedvenceire az első sorért – ezt én is űzőm olykor, más kedvenceim esetében. Szóval magam is közelebbről szemrevételezhettem a fiatalembereket, miközben egy tizenhét perces akusztikus blokkal készültek nekünk. Részemről ez volt a kedvencem a koncerten. Nagyon meghitt, családias hangulatot teremtettek, még ekkora arénában is.

Ezután persze sietni kellett vissza a helyünkre, én az ötödik-hetedik sorban álltam bal oldalon – az utolsó szakasza következett a shownak.

Több tempósabb slágerük is következett, itt már az egész MVM Dome táncra perdült, egyébként végig az ülőhelyeken is állva tapsolt, táncolt, énekelt a közönség.

A végén irgalmatlan mennyiségű konfetti cunamit kaptunk, majd egy ráadás dal közben elbúcsúztak tőlünk a fiúk, elképesztő hálásan, hogy ennyire szerettük őket.

Remélem hamarosan viszont látjuk őket, a kiírás arra utalt, hogy igen:

„... and the musical journey continues...”

Köszönjük a szervezést a Live Nation Magyarország csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Big Time Rush

2. Windows Down

3. Amazing

4. Music Sounds Better

5. Superstar

6. Picture This

7. Shot in the Dark

8. Big Night

9. Like Nobody's Around (with Stephen Kramer Glickman) (Only Stephen)

10. Cover Gir (Kendall with Stephen Kramer Glickman)

11. You're Not Alone (Carlos with Stephen Kramer Glickman)

12. All Over Again (Logan with Stephen Kramer Glickman)

13. We Are (James with Stephen Kramer Glickman)

14. Giant Turd

15. Stuck

16. Famous/ Oh Yeah

17. Any Kind of Guy

18. This ls Our Someday

19. Paralyzed

20. City ls Ours

21. Halfway There /in the crowd)

(Acoustic set at B-stage)

22. Crazy for U

23. Untouchable

24. No ldea

25. Count On You (with Katelyn Tarver Mainstage)

26. Worldwide

27. Blow Your Speakers

28. Run Wild

29. Love Me Love Me

R Invisible / Time of Our Life

30. Nothing Even Matters

31. Song for You

32. I Know You Know

33. If I Ruled the World

34. Confetti Falling

Encore:

35. Til I Forget About You

36. Boyfriend

[2026.02.22.]