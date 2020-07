Kaposfest 2020 - Megjelent a fesztivál részletes programja Megjelent a Kaposfest részletes programja, az augusztus 16. és 19. között zajló kulturális fesztivál fellépőinek névsora és a koncertek időrendje a www.kaposfest.com honlapon érhető el - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Azt írták: a programkínálat klasszikus zenei csemegékből és ritkán hallható darabokból áll, így Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Saint-Saëns, Mendelssohn, Dvořák és Beethoven egyes művei is felcsendülnek a Szivárvány Kultúrpalotában, a Vígasságok terén, a Csiky Gergely Színházban, a református templomban és az Együd Árpád Kulturális Központban.

A szervezők kifejezetten ügyelnek a pandémiás időszak szabályainak betartására, ezért a helyszíneken csökkentett nézőszámot engedélyeznek, ugyanakkor annak érdekében, hogy minden érdeklődő a lehető legtöbb koncertélményhez jusson, a délelőtti koncerteket megduplázzák, méghozzá úgy, hogy az egymást követő hangversenyeken meglepetésdarabok lesznek. Hozzátették, hogy több koncertet élőben közvetítenek a Kaposfest Facebook-oldalán.



A szervezők már korábban közölték, hogy a szokásos egy hét helyett négynaposra, de a korábbiaknál színesebbre tervezik az idei Kaposfestet. A megújult arculatú, ettől az évtől Kaposfest - Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál néven futó eseményen a szólistákkal, valamint a zenekari muzsikusokkal együtt mintegy száz művész lép színpadra.



A fellépők között van a fesztiválalapító Kokas Katalin hegedű- és brácsaművész, Kelemen Barnabás hegedűművész, továbbá Baráth Emőke és Miklósa Erika operaénekes, Horváth Bence Dániel nagybőgős, Baráti Kristóf, Kirill Troussov, Marc Bouchkov hegedű-, Várdai István csellóművész, Szűcs Máté brácsaművész, Julien Quentin és Fejérvári Zoltán zongoraművész, valamint Pál István Szalonna népzenész. Koncertet ad a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Camerata Pelsonore és a Budapest Jazz Orchestra is.



Kiemelték, hogy az érdeklődők a nyitókoncertet megelőző napon, augusztus 16-án egy workshop keretében ellátogathatnak próbákra, részt vehetnek műhelybeszélgetésen és világhírű művészek mesterkurzusain.

A szervezők Hornyák Balázs fesztiváligazgatót idézve azt írták, hogy a Kaposfest lesz a pandémiás időszakot követő első hazai nagyszabású komolyzenei programsorozat, amelynek előkészületeit az összefogás és az elkötelezettség jellemzi.

